إنقاذ أشخاص علقوا في منطقة جبلية ما بين منطقتي "نحوه وشيص"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

تمكنت فرقة المهمات الصعبة في إدارة البحث والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي وبالتعاون مع شرطة الشارقة من إنقاذ أشخاص علقوا في منطقة جبلية ما بين منطقتي "نحوه وشيص" وتمكنت بنجاح من إنزالهم وهم في حالة صحية جيدة.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon