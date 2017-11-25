تمكنت فرقة المهمات الصعبة في إدارة البحث والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي وبالتعاون مع شرطة الشارقة من إنقاذ أشخاص علقوا في منطقة جبلية ما بين منطقتي "نحوه وشيص" وتمكنت بنجاح من إنزالهم وهم في حالة صحية جيدة.
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إنقاذ أشخاص علقوا في منطقة جبلية ما بين منطقتي "نحوه وشيص"
تمكنت فرقة المهمات الصعبة في إدارة البحث والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي وبالتعاون مع شرطة الشارقة من إنقاذ أشخاص علقوا في منطقة جبلية ما بين منطقتي "نحوه وشيص" وتمكنت بنجاح من إنزالهم وهم في حالة صحية جيدة.
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خليفة: الإمارات تؤيد إجراءات مصر في الحفاظ على أمنها
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي
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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس قيرغيزستان
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس سارونباي جانبيكوف رئيس
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محمد بن راشد يحضر أفراح الحميري والفلاسي
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن
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محمد بن زايد يستقبل مسؤولاً يابانياً
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بقصر الشاطئ
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محمد بن زايد يبحث مع رئيس مونتينيغرو القضايا المشتركة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، بقصر الشاطئ فيليب
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محمد بن زايد يبحث التعاون مع الرئيس الصربي
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الكسندر فوتشيتش
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حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على محمد عبدالله العمران
Ⅶرأس الخيمة- وام أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - ظهر أمس - صلاة الجنازة
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خالد بن زايد يحضر أفراح الشامسي
حضر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي
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حمدان بن محمد وحامد بن زايد يحضران أفراح الخيلي
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل
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سيف بن زايد: أرض الكنانة أشدّ صلابة من مكر الماكرين
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن أرض الكنانة أشد صلابة من مكر
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سيف بن زايد يعزي عبدالله الغرير
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في وفاة المرحومة شيخة سعيد