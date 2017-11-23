والد الطفل عبيدة لـ "البيان": الآن أشعر بالارتياح وأشكر دولة الإمارات

أعرب والد الطفل عبيدة الذي ذھب ضحیة للجریمة البشعة التي ھزت المجتمع الإماراتي، عن ارتیاحه بتنفیذ حكم الإعدام بحق المجرم، مشیراً إلى أنه شھد وإخوته الثلاثة تنفیذ الحكم فیما تغیبت زوجته لعدم قدرتھا على استحضار تفاصیل ھذه المأساة التي خیمت على حیاتھم منذ وقوعھا ، كاشفا عن رفضه الصفح عن القاتل الذي طلب ذلك قبل تنفيذ حكم القصاص فيه.

ووجه والد الطفل المغدور رسالة شكر وتقدیر لدولة الإمارات العربیة المتحدة، باعتبارھا دولة قانون لا تضیع فیھا الحقوق، لافتاً إلى تأكید كافة القیادات الشرطیة والقانونیة، منذ إلقاء القبض على القاتل بأنه سینال عقابه الذي یستحق، كما توجه بالشكر إلى كافة المشاعر الصادقة التي ساھمت في تخفیف مصابھم.

ووجه الوالد رسالة إلى ابنه عبیدة قال فیھا " أنت الآن یا ولدي الحبیب طیراً من طیور الجنة، فیما یقبع قاتلك في حفرة من حفر النار".

وأضاف أنه منذ مقتل عبیدة لم یحلم به وأنه فوجئ بابن جیرانه یخبره برؤیته عبیدة في حلمه یقف في "سوبرماركت" وعندما طلب منه العودة إلى المنزل لأن والديه قلقان، أخبره عبیدة أنه لا يستطیع وأنه سعید بالمكان الذي یتواجد فیه، وأخذه إلى حدیقة جمیلة جداً لم یتمكن ابن الجیران من دخولھا غیر أن عبیدة أبلغه بإرسال تحیته وحبه لوالدیه، حیث دخل الحدیقة وغاب فیھا.