شرطة الشارقة تلم شمل مواطن بابنتيه بعد فراق أكثر من 14 عاماً

قام مركز الدعم الإجتماعي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة بلم شمل أب بإبنتيه بعد تلقيه لحالة أسرية لعائلة مواطنة افترق ولي أمرها عن ابنتيه لأكثر من 14 عاماً.

حيث تلقى مركز الدعم بلاغاً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في بداية شهر نوفمبر الجاري عن إقامة شقيقتين 17- 15 عاماً لدى امرأة مواطنة في منزلها لفترة سنتين، بعد أن تركتهما والدتهما – أجنبية – لديها دون ترك أي معلومات لها و مغادرتها للبلاد.

وقال المقدم محمد الغزال من قسم الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة أنه تم التواصل مع المرأة التي تقيم الشقيقتان لديها، حيث تبين أنها كانت جارة لوالدتهما التي أودعتهما لديها، ولم تعد مجدداً دون أن تعلم المرأة عنها اي شي، واحتفظت بالشقيقتين قبل أن تقرر إبلاغ الأمر للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للنظر في الموضوع وإعادة الطفلتين لوالديهما.

وأوضح المقدم الغزال أنه بعد الجهود التي بذلها المركز للوصول لوالد الشقيقتين حيث انه كان منفصل عن والدتهما منذ فترة طويلة حيث قررت ابعاد ابنتيها عن والدهما الذي حاول التواصل معهم عدة مرات، إلا انها كانت ترفض ذلك بإستمرار حتى مغاردتها الدولة.

وأشار ان المركز قام بإستدعاء والد الشقيقتان للقاء بإبنتيه و استكمال إجراءات حضانتهما له .

وفي نفس السياق اكد الغزال إن المركز يبذل كافة الجهود في التعامل مع الحالات الأسرية و خاصة تلك المتعلقة بالطابع الإنساني، مشيراً تعامل المركز مع 432 حالة متنوعة منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر الجاري .

وبذلك يدعوا المركز إلى عدم إقحام الأبناء في المشاكل الأسرية التي تقع بين الأبوين حتى لا تؤثر على استقرارهم و نفسيتهم ، و أخذ النتائج التي قد تنجم عن تلك الحالات بعين الإعتبار.