أحكم الأبواب فسُرق بمليون درهم

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 زائرين آسيويين بتهمة امتهان سرقة المنازل بعد التأكد من خلوها من السكان.

وقالت إنهم سطوا على فيلا في منطقة الورقاء وسرقوا منها مصوغات ذهبية عبارة عن أطقم الماسية وذهبية مختلفة الأنواع والأحجام و30 ساعة ثمينة تقدر قيمتها جميعا بنحو 800 ألف درهم، إضافة إلى سرقة نحو 200 ألف درهم بعد أن تسلقوا جدار المنزل وكسروا باب غرفة النوم والخزنة الحديدية. كما اتهمتهم النيابة العامة بالاعتداء على شرطييْن أثناء تأديتهما وظيفتهما.

وأفاد المجني عليه وهو موظف خليجي في العقد الرابع من العمر، أنه في شهر سبتمبر الماضي خرج صباحا برفقة أفراد أسرته وخادمتين بعد إحكام إغلاق الأبواب، وبرجوعه فجرا، اكتشف واقعة السرقة.