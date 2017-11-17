قضية

محاكمة آسيوي بتهمة ازدراء الأديان عبر «فيسبوك»

المصدر:
  • دبي-رامي عايش
التاريخ:
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أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس موظفاً آسيوياً في الثلاثينيات من عمره بتهمة ازدراء الأديان وتطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نشره على حسابه على فيسبوك صورة كاريكاتورية مسيئة. وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإن الصورة الكاريكاتورية التي نشرها المتهم تضمنت إيحاءات وعبارات مسيئة، وجرأة كبيرة، بعد أن كتب فوقها باللغة الإنجليزية «محمد».

وشهد موظف آسيوي في تحقيقات النيابة بأنه سمع من زملائه في العمل بأن المتهم نشر على حسابه على فيسبوك صورة كاريكاتورية مسيئة، ولما رآها على هاتف أحد زملائه على شكل صورة شاشة لحساب المتهم، توجه إلى مركز الشرطة، وأبلغ عن الواقعة. وطالبت النيابة العامة محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة وفق القانون وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

 

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