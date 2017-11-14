تأجيل قضية تصحيح الجنس للتعقيب على التقرير

بعد تأجيلات استمرت لسبع جلسات متتالية، سلمت الثلاثاء، اللجنة الطبية المشكلة من قبل محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، تقريرها النهائي حول حالت 3 فتيات يطالبن بتحويل جنسهم من اناث إلى ذكور.

وسلمت الهيئة القضائية المحامي علي المنصوري الموكل عن الفتيات الثلاث، نسخة من تقرير اللجنة، حيث طلب من قاضي المحكمة اجلاً للطلاع والتعقيب على التقرير، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات تأجيل القضية إلى جلسة 5 د يسمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد شكلت في وقت سابق، لجنة خبرة طبية مختصة، لإبداء الرأي الطبي في الدعوى التي تقدمت لتغيير الجنس وتعديل الأسماء في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة.