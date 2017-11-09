إدانة متهمَين وتبرئة ثالث في الاستيلاء على صناديق ذهب

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بسجن متهمين وإعلان براءة متهم آخر، تمت إحالتهم للمحكمة على خلفية محاولتهم الاستيلاء على 5 صناديق ذهب مودعة في خزينة مصرف الإمارات المركزي.

وتفصيلاً، فقد أدانت المحكمة شخصين من جنسية إيرانية بتهمة تزوير مستندات رسمية وتقديمها إلى مصرف الإمارات المركزي، للحصول على 5 صناديق ذهب مودعة بالمصرف، وأصدرت عليهما حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وإتلافها مع إبعاد المتهمين عن الدولة عقب تنفيذهما لمدة العقوبة، كما قضت ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد أن حضر المتهمون إلى مقر المصرف المركزي بأبوظبي، حيث قدم المتهم الأول طلباً للاستعلام عن وجود 5 صناديق ذهب من عدمه مرفقاً معه مجموعة من المستندات، حيث طلب منه الموظف الانتظار إلى حين التأكد من وجودها، وأثناء ذلك قام الموظف بإبلاغ الجهات الأمنية عن وجود تزوير، وعلى الفور حضر رجال الأمن وألقوا القبض على المتهمين.

وبالتحقيق معهم أكد المتهمان الأول والثاني بأن شخصاً آخر من جنسيتهم سلمهم المستندات المزورة المضبوطة بحوزته في إيران وطلب منهم التوجه إلى الإمارات لاستلام صناديق الذهب، منكرين كافة التهم.

أما الثالث والذي تمت تبرئته، فأفاد بأنه مقيم بالدولة منذ 14 سنة ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة، وأنه مجرد مترجم إلى اللغة العربية.