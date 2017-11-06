وفاة سائق حرقاً والشرطة تحذر من تداول فيديو يظهر المتوفى

توفي شخص حرقا داخل مركبته، بعد انفجار احد الإطارات و اصطدام السيارة بحاجز إسمنتي على طريق مليحة،فيما حذرت شرطة الشارقة من تداول فيديو قام بتصويره أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الحادث قبل وصول دوريات الشرطة.

وأكدت الشرطة أن تداول الفيديو يضع الشخص أمام مسؤولية قانونية إضافة إلى ضرورة مراعاة حرمة الميت وذويه .

وكشف الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية في شرطة الشارقة عن ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث بالقرب من معبر ثلاثة على شارع مليحة بعد انحراف المركبة نتيجة انفجار احد اطاراتها وفقدان السائق السيطرة على السيارة ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأسمنتي واحتراق المركبة مما تسبب في وفاة السائق على الفور.

وأضاف أن دوريات الشرطة وفرق الانقاذ وسيارات الإسعاف والدفاع المدني انتقلت إلى الموقع ،وتم تخطيط الحادث و اخراج السائق ،مشيرا الى انه تم نقل المتوفى إلى المستشفى واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وحذر خاطر من ظاهرة التجمهر في محيط الحوادث وان القانون المروري الجديد حدد ألف درهم غرامة، مهيبا بأفراد الجمهور إلى ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور.