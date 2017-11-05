العثور على المواطن الغريق في بحر كلباء

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وخفر السواحل من العثور على جثة الفتى المواطن "14" عاماً الذي غرق في بحر كلباء مع اثنين آخرين تم انقاذهما مساء السبت .

وتفصيلاً ذكر المقدم راشد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على جثة الفتى بعد عمليات بحث استمرت 14 ساعة، فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل في الساعة 6:40 دقيقة مساء السبت يفيد بتعرض 3 مواطنين للغرق في بحر خور كلباء وتم انقاذ اثنين منهم بواسطة أحد قوارب الصيد التي كانت قريبة من الموقع وهما بحالة جيدة، ولم يتمكنوا من العثور على الشخص الثالث الذي كان معهما ، وعلى ضوء البلاغ هرعت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وفرق الانقاذ التابع لشرطة الشارقة وحرس السواحل إلى الموقع لإجراء عمليات البحث وتم العثور على الغريق ونقله إلى مستشفى كلباء بواسطة الاسعاف الوطني.