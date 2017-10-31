بدء تفعل تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة غداً

تفعل شرطة رأس الخيمة غداً الأربعاء قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية بكافة أنواعها في رأس الخيمة إلى 55% ، وهي أعلى نسبة تخفيض للمخالفات على مستوى الإمارة ولأول مرة، وسيصبح القرار نافذاً اعتباراً من غداً الموافق 1 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر لمدة اسبوعين، وذلك

تزامناً مع الذكرى السابعة على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة ، وبعد القرار الذي أصدره اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة فيما يخص هذا التخفيض.

وأوضح قائد عام الشرطة بأن عملية الدفع لجميع المخالفات المرورية ستكون عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI UAE فقط ، فيما عدا المخالفات الخاصة بالمركبات التي عليها حجز أو نقاط مرورية يتعين على أصحابها مراجعة مراكز خدمات المرور والترخيص على مستوى الدولة، وكذلك مراكز الشرطة الشاملة في جميع مناطق الإمارة.

مؤكداً بأن القرار يأتي ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة لإسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم وتحفيزا لهم على الامتثال لقانون السير والمرور، وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن أفراد المجتمع تزامناً مع هذه الذكرى الغالية على نفوسنا، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.