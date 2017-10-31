ضبط عصابة سرقت 300 ألف درهم في عجمان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص تمكنوا من سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية تقدر بحوالي 300 ألف درهم في بمنطقة مصفوت.

وحول ملابسات القضية افاد الرائد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة حول تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية (ح.د.م) يفيد بقيام مجهول بسرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية من داخل غرفته داخل سكنه الواقع خلف مقر عمله في منطقة مصفوت بعجمان.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين اختفاء ثلاثة أشخاص يعملون معه في نفس المحل ويقيمون بالقرب من موقع الحادثة مما أثار ذلك الشك بهم.

وعند حلول وقت المساء عاد المشتبه بهم وهم كل من المدعو (ف.ج.ج) والمدعو (م.ع.م) والمدعو (ر.أ.م) إلى مكان إقامتهم فتم ضبطهم، وبسؤالهم عن موضوع البلاغ اعترف أحدهم بارتكابهم الجريمة، كما أقر بوجود شخص رابع معهم وهو المدعو (م.ع.ر) جميعهم من الجنسية الآسيوية.

وباعتراف الجناة تبين أنهم قاموا بتوزيع المهام بينهم قبل عملية السرقة، فكان أحدهم يراقب الشاكي في المحل، والآخر خارج السكن والثالث كان بانتظارهم في السيارة، فيما قام الرابع بحمل الخزنة ونقلها إلى السيارة وفروا هاربين، وبذلك تم استرداد المبلغ، ومن ثم تحويل ملف القضية للنيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى تأمين ممتلكاتهم الثمينة وعدم إطلاع أي شخص غير موثوق بمكانها تجنباُ لتعرضها للسرقة، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.