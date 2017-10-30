مشاجرة في الشارقة تنتهي بطعن شاب

تعرض شاب فلبيني يبلغ من العمر 28 عاما لإصابات بليغة نتيجة تعرضه للطعن في احدى المناطق الصناعية على خلفية شجار مع أشخاص آخرين وتم نقله الى وحدة العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة خطرة.

وتشير التفاصيل الى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية يفيد عن وجود حالة طعن بمنطقة الصناعية وعليه توجه رجال الامن للموقع لكشف ملابسات الواقعة والقاء القبض على الطاعن ،اذ تبين بعد الوصول الى الموقع العثور على الشاب غارقا بدمائه وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقات مكثفة مع عدد من الاشخاص يشتبه بضلوع احدهم في جريمة الطعن لضبط الفاعل واحالته الى الجهات المعنية لمحاكمته ونيل عقابه..

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