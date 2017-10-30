شرطة الشارقة تحقق في ملابسات انتحار شاب خليجي

تحقق شرطة الشارقة في واقعة انتحار شاب خليجي يبلغ من العمر 19 عاما عثر عليه أحد افراد العائلة معلقاً في سقف غرفته بالمنزل في منطقة السيوح بالشارقة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالعثور على الشاب هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي ومسرح الجريمة والوحدات المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وقامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في الموقع، وتم نقل الجثة حيث كان متوفياً لحظة وصولهم إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف الوطني ثم الى المختبر الجنائي.

وتم إحالة القضية إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق في الواقعة التي تقع ضمن دائرة اختصاصه، والبحث وعمل التحريات اللازمة لكشف سبب الوفاة وتحديد الدوافع الحقيقية و إذا كان هناك شبهة جنائية، أم أن الفتى أقبل على الانتحار من تلقاء نفسه.

ورجحت مصادر ان يكون سبب اقدام الشاب على الانتحار هو نتائجه المتدنية في الامتحانات.