"مرور أبوظبي": ضبط أكثر من 39 الف سائق لعدم الالتزام

كشفت احصاءات مرورية لمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي أن نحو 60% من الوفيات و 54% من المصابين بإصابات بليغة في الحوادث المرورية التي وقعت خلال التسعة شهور الماضية من العام الجاري 2017 في الفترة "من 1 يناير والى 30 سبتمبر الماضي" لم يستخدموا حزام الامان وقت وقوع الحادث المروري بما يؤكد على أهميته في الوقاية من نتائج الحوادث المرورية .

واكد العميد احمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات اهمية الالتزام باستخدام حزام الأمان و فاعليته في الحماية من الاصطدام و امتصاص قوة اندفاع قائد المركبة ومرافقيه بما يؤدي الى التقليل من النتائج المترتبة على الحادث، لافتا الى أن القيادة بدون استخدامه تشكل خطراً بالغاً.

وذكر أن عدد السائقين الذين تمت مخالفتهم لعدم ربط حزام الامان أثناء القيادة خلال الفترة المذكورة بلغوا نحو 39956 ،مؤكدا تواصل الجهود التوعوية لزيادة الالتزام بقانون السير والمرور من خلال المحاضرات ومعارض التوعية المرورية والتي تستهدف رفع الثقافة المرورية بين السائقين بفاعليته في حمايتهم في حالة وقوع الحوادث المرورية .

وقال إن "مرور أبوظبي " تكثف الرقابة والضبط المرورى على الطرق بإمارة أبوظبي ومخالفة السائقين والركاب الذين لا يستخدمونه وفق مانصت عليه اللائحة التنفيذية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، التي تلزم السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وتوضح أن : "عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة من قبل السائق " " وعدم ربط حزام الامان اثناء القيادة لأي من الركاب" مخالفة مرورية عقوبتها غرامة مالية قيمتها 400 درهم و تسجيل 4نقاط مرورية على السائق .