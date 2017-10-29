ضبط سيدة سرقت أموالاً ومصوغات ذهبية بمليون درهم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على امرأة من الجنسية الآسيوية تدعى (ش. م. أ) قامت بسرقة مبلغ مالي، وعدد من المصوغات الذهبية، من إحدى الشقق في إمارة عجمان تقدر قيمة المسروقات بمبلغ مليون درهم.

وتعـود تفاصيـل الواقعـة كمـا صـرح بهــا الرائــد أحمــد سعــيد النعيمــي مدير إدارة التحريات والمباحـث الجنائيـة بالإنابة، أنـه ورد لدينـا بـلاغ مــن المدعــو ( م. س ) آسيوي الجنسيــة يفيـد بقيام شخص مجهول بالدخول إلى شقته أثنــاء غيابه عنها وسرقــة خزنته الحديدية بالكامــــل وبداخلها مبلغ مالي وقدره 5 ,945 الف درهم بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدر قيمته بـــ ( 150 ) ألف درهم إماراتــــي.

وأضاف أنه وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبين تورط امرأة في القضية حيث أفادنا حارس البناية بأن امرأة حضرت إلى البناية بواسطة سيارة أجرة وأنزلت منها خزنة حديدية ووضعتها في مدخل البناية ، ثم دخلت البناية وبعد فترة من الزمن خرجت مع صندوق مغطى بقطع من القماش وأرادت وضعه في صندوق سيارة الأجرة الخلفي وقامت بتحميل الصندوق ، ومن ثم توجهت إلى جهة غير معلومة.

وعلى الفور تم تكثيف البحث والتحري عن المشتبه بها حيث وردت إلينا معلومات مؤكده بأن المشتبه بها ( ش . م . أ ) أفغانية الجنسية في العقد الثاني من العمر، وأنها تقيم في إمارة الشارقة .

وباتخاذ الإجراءات القانونية تم التوجه لمقر سكنها والقبض عليها .

وبسؤال المتهمة عن الواقعة اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها وبمكان المسروقات، كما تبين أن الشخص الذي قامت بسرقته هو أحد أقاربها وأنها خططت للسرقة بعد أن تأكدت من عدم وجودهم في الشقة ونفذت خطتها، حيث قامت بشراء خزنة حديدية جديدة لاستبدالها بالخزنة التي قامت بسرقتها ولكنها لم تستطع حملها إلى الشقة لذا تركتها أمام مدخل البناية ، وذهبت إلى الشقة ووضعت الخزنة في صندوق وقامت بتغطيته بقطعة قماش ثم طلبت من أحد عمال النظافة بمساعدتها لإنزالها ، وعليه تم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامـة .

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمة، داعياً الجمهور إلى حماية ممتلكاتهم وإخفائها جيداً، وعدم الوثوق بأي شخص والسماح له بالدخول إلى مكان سكنه حال غيابه، والتبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.