وفاة فتاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في دبي

أكد العميد سعيد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية وفاة فتاة عمرها 16 سنة وإصابة 5 أشخاص من الجنسية العربية، اثنان حالتهما بليغة و3 متوسطة جراء تدهور مركبة ظهر أمس على شارع محمد بن زايد.

وقال العميد بن سليمان انه ورد بلاغ عن حادث تدهور مركبة خصوصي من نوع تويوتا لاندكروزر عنابي على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل واحة دبي للسيلكون بالاتجاه الى الشارقة وأصيب 5 أشخاص جميعهم من الجنسية الأردنية، اثنان حالتهما بليغة و3 متوسطة تم نقلهم الى مستشفى راشد فيما توفيت الفتاة فور وصولها، وحسب التحقيقات الأولية تبين أن سبب الحادث نتيجة الانحراف المفاجئ وفقدان السيطرة على مقود المركبة وصدم حاجز إسمنتي.

وأفاد انه فور تلقي البلاغ انتقل الى نفس المكان المقدم عمر عاشور والضابط المناوب في حينه ملازم/‏١ سالم بنواس برفقه المحقق المروري الرقيب سعيد الماس ودورية الاختصاص بمسؤوليه عريف/‏١ حمدان المازمي، وبعد الكشف والمعاينة تبين أن الخطأ من قائد المركبة الخصوصي من نوع تويوتا لاند كروزر عنابي اللون.

والتي كانت بقيادة المتسبب المدعو /‏ ا. م. ا عربي الجنسية يبلغ من العمر 42 سنة ونتيجة الانحراف المفاجئ بالمركبة الأمر الذي أدى صدم الحاجز الإسمنتي وتدهور المركبة.

وفي حادث آخر، نجا سائق شاحنة من الجنسية الآسيوية من الموت بعدما استطاع الخروج من مركبته بأعجوبة قبيل احتراقها.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي انه وقع حادث بليغ في شاحنة في حوالي الساعة 12:10 ظهر أمس، على شارع جبل علي بالاتجاه الى دوار مطار آل مكتوم، حيث انحرفت الشاحنة ودخلت الى الجهة المعاكسة وتدهورت واحترقت وخرج سائق الشاحنة منها بسلام.