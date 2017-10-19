إنقاذ طفلة تركت وحيدة في الحافلة من براثن ذئب بشري

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إنقاذ طفلة آسيوية تبلغ من العمر 8 سنوات تركها سائق حافلة مدرسية خاصة يوم أول امس.

وحول ملابسات الحادثة صرح المقدم علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من شخص آسيوي إلى غرفة العمليات يفيد بوجد طفلة محتجزة لوحدها في حافله مغلقة متوقفة في منطقة ليوارة بعجمان، وعلى الفور تحركت الدوريات إلى الموقع المذكور ووجدوا الطفلة برفقة الشخص المبلغ بعد أن خلع زجاج الحافلة المدرسية لإخراجها.

وعليه تم نقل الطفلة (أ.م.ي) آسيوية الجنسية إلى المستشفى للتأكد من سلامتها ثم تم نقلها إلى قسم الدعم الاجتماعي بهدف طمأنتها وتهدئتها، حيث أوضحت الطفلة أنها صعدت صباحا إلى الحافلة للذهاب للمدرسة وغلبها النوم ولم تتمكن من النزول مع الأطفال إلى المدرسة، واستيقظت فوجدت أن السائق يتحرش بها بعد أن توقف بالحافلة، وذكرت أنه منعها من النزول ثم تركها في الحافلة بعد أن أغلق النوافذ والأبواب ودخل منزله الذي أوقف أمامه الحافلة إلى أن وجدها الشخص المبلغ وأخرجها من النافذة.

وذكر أن الشرطة تمكنت من القبض على السائق (أ.ث.ف) آسيوي الجنسية ، وبسؤاله عن الواقعة أنكر تحرشه بها مبررا بأنه توجه إلى منزله بعد أن انتهى من نقل الأطفال للمدرسة ونزل من الحافلة دون علمه بوجودها.

وافاد أنه بالبحث والتحري تبين من إدارة المدرسة أن الحافلة لا تتضمن وجود مشرفة للأطفال ولا يوجد بها كاميرات للمراقبة، كما أن التحقيق في القضية لايزال جاريا للتأكد من ملابسات القضية وكشف تفاصيلها.