جمارك رأس الخيمة تضبط مسافرا حاول تهريب 27 صقرا

تمكن ضباط التفتيش الجمركي بجمرك الدارة بجمارك رأس الخيمة من ضبط مسافر حاول إدخال وتهريب 27 صقراً إلى الدولة بقصد الاتجار بها، حيث تم العثور عليها على أرضية المقعد الأمامي والخلفي للركاب والحقيبة الخلفية للسيارة في أوعية بلاستيكية ومغطاة ببطانية لصرف انتباه المفتشين عنها، إلا أن يقظة ضباط التفتيش حالت دون ذلك.

وأشاد سعادة الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة بيقظة ضباط التفتيش الجمركي في منفذ جمرك الدارة ومهنيتهم في التصدي لكل محاولات التهريب الممنوعة والمقيدة، وخصوصاً الطيور التي يعد إدخالها خاضعا لموافقات الجهات المختصة، تجنبا وحماية لبيئة دولة الإمارات من الأمراض التي قد تنتشر بسبب تلك الطيور .

وذكر الدكتور المحرزي أن الدائرة تحرص على تطوير كوادرها البشرية خصوصا الفنية ممثلة في ضباط التفتيش الجمركي وإخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة في لغة الجسد والتفتيش الجمركي واستخدام الأجهزة المتطورة لكشف المهربين والمواد المهربة مشيرا إلى أن يقظة المفتشين تؤكد الحس الأمني لضباط التفتيش والذي يأتي تطويره لديهم إيمانا من الإدارة العليا في الدائرة بأهمية ذلك كونهم صميم عمل الجمارك وبوابتها الاولى مع شركائها وعملائها.