تعاطى المخدرات فصفع جارته المسنّة وأجهز عليها دهساً

ربما لم يكن في مخيلة ربة المنزل «د. ع» 62 عاماً أن تزهق روحها على يد جارها الشاب الذي كانت تعتبره بمثابة ابنها، عند محاولتها إثناء المتهم عن قيامه بتهشيم إحدى المركبات المتوقفة أمام منزلها في إحدى مناطق رأس الخيمة، بعد تعاطيه المخدرات ليقوم بصفعها بقوة على وجهها ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وعلى الفور سارع المتهم إلى منزله وقيادة مركبته بسرعة متجهاً نحو المركبة المتوقفة أمام منزل المجني عليها والاصطدام بها ليتوجه بعدها إلى جارته المسنة ويتعمد دهسها في موقف تجرد فيه من الرحمة وصلة الجيرة، حيث تركها مضرجة بدمائها مسرعاً إلى الهروب من موقع الحادث، مسبباً لها إصابات بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها، قبل أن تفارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة نتيجة لشدة الإصابة.

وفور تلقي الجهات الشرطية البلاغ قامت بمحاصرة المتهم بعد تحديد موقعه، حيث قام فور مشاهدتهم برفع سلاح أبيض تجاههم لتهديدهم محاولاً الفرار، إلا أن يقظة رجال الضبط كانت أسرع وإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهات المعنية التي قامت بدورها بإجراء التحقيقات وإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت بدورها تناول المتهم للمؤثرات العقلية، ليتم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد وتعاطي المؤثرات العقلية ومقاومة السلطات المختصة.

وتنظر اليوم محكمة الجنايات في رأس الخيمة القضية.