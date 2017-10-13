وفاة 4 وإصابة 3 على شارع الإمارات

كشف العميد سعيد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث بليغ وقع على شارع الإمارات.

وقال العميد بن سليمان إنه في حوالي الساعة الـ 4 من مساء أمس ورد بلاغ من غرفة العمليات عن حادث بليغ ووفاة 4 أشخاص على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى نفس المكان وبالوصول تبين الخطأ من سائق مركبة من نوع بيك أب أبيض اللون يقودها آسيوي 39 سنة نتيجة عدم ترك مسافة كافية الأمر الذي أدى إلى صدم شاحنة نقل عام، ومن قوة الاصطدام اندفعت المركبة الثانية إلى الأمام مما أدى إلى صدم المركبة الثالثة شاحنة ونتج عن الحادث وفاة سائق المركبة المتسببة و3 أشخاص كانوا برفقته وإصابة 3 أشخاص إصابات بليغة نقل احدهم بواسطة النجدة الجوية وآخرين بواسطة الإسعاف.