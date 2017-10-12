دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مدرسة دون إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حادث حريق في مدرسة الخليج الوطنية – القرهود بدون إصابات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 11:50 دقيقة يفيد بوجود دخان كثيف، وعند الوصول في الساعة 11:55 تبين أن هناك دخان كثيف وحرارة صادرة من مكيف في فصل بالطابق الأول في مادة التكسية وعلى الفور تم إخلاء المبنى من الطلبة والكادر واللذين بلغ عددهم 2200 شخص وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 12:40 .

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات وصنف الحادث أنه متوسط فيما شارك في عمليات المكافحة مركز الراشدية وهو مركز الاختصاص، مركز بورسعيد، مركز الكرامة ومركز الراس.

ونوه المصدر إلى أنه تم تدريب الكادر المدرسي من خلال عمليات الإخلاء التدريبة التي يجيرها مركز الاختصاص مع المدرسة مما أدى إلى سهولة إجراء الاخلاء والوقف في نقطة التجمع واتباع التعليمات التي تلقوها أثناء التدريب.