وفاة مواطن وإصابة 5 في حادث تصادم مركبات برأس الخيمة

لقي إماراتي الجنسية يبلغ من العمر " 19 عاماً " مصرعه متأثراً بجروحه البليغة بعد تعرضه لحادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات الدقداقة وأصيب خمس أشخاص نتيجة الحادث حسب ما أوضحه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وشدد الحميدي على أهمية اتباع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق للقواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات ، مطالباً إياهم بالقيادة الآمنة عبر اتباعهم للأوامر التي من شأنها تحقق بأن تكون الطرق آمنة للحد من الحوادث المرورية وعدم الانشغال بغير الطريق والقيادة بالسرعات المحددة والتحلي بالصبر ، وعدم الدخول في الطريق العام إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. ومتمنياً للجميع السلامة.

وتفصيلاً أشار الملازم أول إبراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة " 1:30 فجر اليوم يفيد بوقوع حادث مروري بين 3 مركبات ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان البلاغ ، حيث اتضح أن سبب الحادث هو الدخول في الطريق العام دون التأكد من مرور المركبات وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 5 أشخاص في الثلاث مركبات تراوحت بين المتوسطة والبليغة وهم من الجنسية الإماراتية وواحد خليجي وكلهم في العقد الثاني من العمر ، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.