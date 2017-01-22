محكمة الاستئناف تؤيد حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتل الطفل عبيدة

أيدت محكمة الاستئناف صباح اليوم حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتل الطفل عبيدة.

وتلقى أهالي الضحية التهاني أمام قاعة المحكمة وسط فرحة عارمة مرطبة بدموع الفرح بصدور الحكم.

وأجل رئيس هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى نهاية الجلسة ولم يبد القاتل أي ردة فعل على الحكم رغم سماعه منطوق الحكم.

وذكرت النيابة العامة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن محكمة الاستئناف بدبي حكمت بتأييد الحكم القاضي بإعدام المتهم بقضية قتل الطفل عبيدة وستقوم نيابة التمييز بالطعن على الحكم عن طريق التمييز عملاً بنص المادة (253) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تقضي باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعونا ً فيها بالنقض وموقفٌ تنفيذها لحين الفصل في الطعن.

وأكد عبيد المازمي المحامي المكلف بالحق المدني إصرار أولياء الدم على عدم العفو عن القاتل.