سيدة ترتكب 19 مخالفة سرعة زائدة في ساعة

في واقعة تعتبر الأولى من نوعها سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 19 مخالفة رادار وقعت خلال ساعة واحدة على شارع الشيخ زايد من قبل مركبة من نوع بورش كايين، وتبين ان قائدة المركبة من الجنسية الأوروبية في الأربعينيات من عمرها.

سابقة

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لـ«البيان» ان ارتكاب هذا الكم من مخالفات السرعة في ساعة واحدة يعتبر سابقة مرورية وخاصة ان قائد المركبة امرأة، مشيراً الى ان جميع المخالفات سجلت سرعة من 220 كم الى 240 كم في الساعة في شارع الشيخ زايد الشهر الماضي في الساعة الثالثة فجراً.

واشار العميد المزروعي إلى ان صاحبة المركبة حضرت الى الإدارة وبسؤالها عن سبب ارتكابها لهذه المخالفات أكدت انها كانت في مزاج سيئ ونفسية متعبة وانها كانت متوجهة الى مستشفى راشد للعلاج، وبالفعل احضرت ما يثبت انها كانت في المستشفى بعد توقيت ارتكاب آخر مخالفة ولكنها لم تجد مبرراً مقنعاً او سبباً مرضياً للقيام بكمّ المخالفات الغريبة التي ارتكبتها والتي كانت تشكل خطراً كبيراً على حياتها وعلى مستخدمي الطريق.

تغريم

وأفاد العميد المزروعي بأن قيمة مخالفة السرعة التي تزيد على 200 كم في الساعة الف درهم وحجز شهرين و12 نقطة مرورية على رخصة القيادة، مشيراً الى انه وفقاً لعدد المخالفات المرتكبة فإن مدة حجز المركبة وفقاً للقانون تصل الى 3 سنوات، وفي اغلب الأحوال يمنع دفع بدل الحجز، منوهاً الى ان قائدة المركبة راجعت الإدارة العامة للمرور أكثر من مرة وطلبت اعفاءها من المخالفات بحجة انها لم تكن متزنة نفسياً اثناء القيادة الا ان هذا الأمر غير مقبول.

ونوه العميد المزروعي بأن هذه المخالفة تأتي تزامناً مع اطلاق حملة «السرعة قاتلة» وان قيادة مركبة على الشارع بهذه السرعة تجعلها كالقنبلة الموقوتة في الشارع لافتاً الى انه للمرة الأولى تقريباً تسجل امرأة قيادة مركبة بهذه السرعة على شارع الشيخ زايد وانه نظراً لخلو الشارع من المركبات لتوقيت ارتكاب المخالفات فجراً كان من الممكن ان تقع حوادث بليغة، مؤكداً ان السيطرة على سيارة بهذه السرعة تكون صعبة جداً.

توعية

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي افراد الجمهور الى مزيد من الحرص على حياتهم وحياة الآخرين وعدم استغلال خلو الشارع من السيارات في السرعات، منوهاً بأنه على الرغم من وجود اجهزة الضبط المروري الكافية والمتنوعة الا ان البعض ما زال يصر على القيادة بسرعة غير مبررة.