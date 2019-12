نشرت هيئة تنظيم الاتصالات فيديو يوضح مدى تأثير تقنية الجيل الخامس على صحة الإنسان.

التفاصيل في الفيديو التالي:

هل 5G آمن على صحتك؟

شاهد الفيديو

.

Is 5G safe for your health?

Watch the video#مؤتمر_الامارات_للجيل_الخامس #UAE5G #5G #صحة #Health pic.twitter.com/lEaTwm265c