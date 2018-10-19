بالفيديو.. جمالية الشفق القطبي

المصدر: إعداد: عبدالهاني

يكشف هذا الفيديو، الذي التقطته عدسات محطة الفضاء الدولية، الجمال الرائع للشفق القطبي وهو في تماس مع الغلاف الجوي، حيث كان رواد الفضاء الستة على متن محطة الفضاء الدولية، على بعد 400 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ما سمح لهم بمشاهدة وتسجيل هذه الظاهرة الطبيعية التي تحدث بعيدا عنا.

وقد تم تسريع هذه الصور المرسلة من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تكشف عن نوع من الضباب الكهربائي الذي يطفو في الهواء وينعكس على سطح الأرض.

وتبدو التيارات وكأنها مفارش مائدة تتشنج في أماكن وتنتفخ في أخرى، بل يمكن أن تظهر وكأنها أمواج تتكسر، كما لو كانت في بحيرة أو محيط.

وتتولد هذه الستائر الكبيرة المتوهجة في الفضاء عند سقوط جسيمات شمسية في الحقل المغناطيسي لكوكبنا، حيث يمكنها النفاذ من خلال نقطة ضعف القطب الجنوبي، وبالتالي تؤدي إلى توهج فضائي.

وحسب ( futura-sciences)، فإن اللون الأخضر (هناك أيضا قليل من اللون الوردي) ينتج أساسا نتيجة من تفاعل بين الرياح الشمسية والأكسجين.

وبعيدا عن التفسيرات العلمية، نترككم تستمتعون بمشاهدة هذا المشهد الرائع، الذي يحدث بعيدا عنا: