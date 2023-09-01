ضبط عصابة احتيال إلكتروني خلال 48 ساعة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تمكن فرق البحث والتحري بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل الدولة وخارجها، خلال أقل من 48 ساعة، بعدما تمكنوا من خداع ضحاياهم وإيقاعهم في شباكهم، حيث تخصص التشكيل في جرائم النصب والاحتيال، وتعمدوا إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين عن طريق الاتصال الهاتفي ورسائل الواتساب، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، ليتم الاستيلاء على المبالغ والأرصدة من حسابات الضحية وتحويلها إلى حسابات أخرى داخل وخارج الدولة.

عمليات

وأكد العميد طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل القضية، أن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً هاتفياً تمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وأفاد البلاغ بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ 120 ألف درهم، عن طريق أحد المتصلين، ادعى أنه مندوب بنكي، وعلى الفور تم إحالة البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية فرع الجرائم التقنية بشرطة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: قمنا بتشكل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بهدف تعقب الجناة، وبالاستدلال والبحث والتقصي، خلال أقل من 48 ساعة، تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبين وجودهم بإمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ليتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وعدد 32 هاتفاً محمولاً، و67 بطاقة بنكية، و111 شريحة هاتفية و3 أجهزة آيباد ولابتوب.

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