شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة احتيال الكتروني خلال 48 ساعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تمكن فرق البحث والتحري بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من الجنسية الاسيوية، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال، وذلك إثر بلاغ ورد إليها تفيد بتعرض أحد الأشخاص للاحتيال وسحب مبلغ مالي بعد اتصال هاتفي.

وأكد العميد طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، خلال المؤتمر الصحفي، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث تم التوصل إلى أفراد التشكيل وضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم من خارج الدولة.

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