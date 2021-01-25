سلوفينيا: مشاركتنا في إكسبو خطوة لتوثيق علاقاتنا بأسواق العالم

المصدر: دبي - البيان

أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في سلوفينيا، زدرافكو بوتشيفالشك، أن زيارته المرتقبة إلى الإمارات تعد خطوة نحو توثيق علاقات سلوفينيا مع الأسواق المهمة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مع توقع وصول نشاطات دولته إلى ذروتها هذا العام من خلال مشاركة سلوفينيا في إكسبو دبي.

ونشر الموقع الإلكتروني المركزي لإدارة الدولة في سلوفينيا، تصريحات للوزير ألقاها خلال مؤتمر صحافي عُقد افتراضياً، حيث توقع الوزير أن يحطم «إكسبو دبي» عدداً من الأرقام القياسية التي درجت عبر تاريخ هذا المعرض، فيما سيشكل بالنسبة إلى سلوفينيا بجناحها الخاص الذي سيعمل كمركز أعمال لستة أشهر، نقطة انطلاق لتوسيع المعرفة والخبرة السلوفينية داخل أسواق تضم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

وأضاف الوزير: اقتصاد سلوفينيا موجه نحو التصدير بشكل ملحوظ، ويعتمد بشكل كبير على ظروف السوق الأوروبية، لكن العودة إلى أرقام ما قبل الجائحة ستتطلب تعزيز الاستثمار في التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة سلوفينيا في أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، نظراً للإمكانيات الهائلة لهذه الدول.

واستناداً على الموقع الحكومي، ستكون هذه هي الزيارة الرسمية الثانية للوزير إلى الإمارات منذ عام 2016، عندما وقّع، بين جملة أمور أخرى، على اتفاق بشأن مشاركة سلوفينيا في المعرض، وسيكون التركيز هذه المرة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلوفينيا ودول الخليج.

وبحسب الوزير، يوجد إمكانات كبيرة في مجالات الأدوية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وكذلك الابتكار الأخضر والمنتجات والخدمات المتعلّقة بالخشب، وستتضمن الزيارة جولة بموقع إكسبو 2020، مع أخذ أجنحة الدول بما في جناح سلوفينيا شكلها النهائي.

والشعار الرئيسي لجناح سلوفينيا في «إكسبو» شعاره الرئيسي: «سلوفينيا.. التجربة الخضراء والذكية»، وهو ما يعكس التزام الدولة بالربط المسؤول بين التنمية والاهتمام بالتراث الطبيعي، وتضمين أحد الموضوعات الثلاثة الشاملة للمعرض، وهي الاستدامة.