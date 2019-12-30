«سي إن إن»: «إكسبو 2020 دبي» ضمن 20 حدثاً ينتظرها العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية «إكسبو 2020 دبي» ضمن 20 حدثاً يتطلع العالم إلى مشاهدتها خلال العام المقبل.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «20 حدثاً تتطلع إليها في 2020».

وأورد التقرير «إكسبو 2020 دبي» ضمن الـ 20 حدثاً المنتظرة في العام الجديد، حيث ذكر التقرير أن 2020 سيكون عاماً ابتكارياً في دبي بفضل هذا الحدث.

وجاء في التقرير: «إذا سبق لك التفكير قبل ذلك في زيارة دبي، فإن 2020 قد تكون فرصتك المثالية كي تفعل، ذلك أن المدينة العربية الفاتنة ستستضيف معرض إكسبو العالمي 2020 لمدة ستة أشهر».

وأضاف التقرير: «باعتباره معرضاً عالمياً، سيشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة 192 دولة تعرض أحدث صيحة في الفن، والتقنية، والعلم، وعدد آخر لا يحصى من القطاعات والمجالات».

وأكد التقرير أن موقع «إكسبو 2020 دبي» سيتمثل في منطقة شيّدت خصيصاً لاستضافة هذا الحدث المشهود تقع بين دبي والحدود الشمالية لأبوظبي المجاورة، وستتضمن مجموعة متنوعة من المنشآت المفتوحة والمغلقة المخصصة لمزاولة عدد هائل من الأنشطة التجارية وأيضاً الترفيهية.

وأضاف التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» سيثير عدداً من القضايا والمواضيع المتنوعة، منها السعادة والاستقرار البيئي.

واستشهد التقرير بفقرات مقتبسة من الموقع الشبكي الخاص بـ «إكسبو 2020 دبي»، لسرد أبرز الإبداعات والأجهزة الجديدة المبتكرة التي سيراها العالم لأول مرة عند تدشينها خلال الحدث المنتظر، ومنها جهاز «غناشر»، الذي يمثل أحدث تقنية سيعرفها العالم في إعادة تدوير النفايات والمخلفات، حيث يمتلك أسناناً حادة يلتهم بها كل ما يجده من موارد طبيعية.

وتطرق التقرير أيضاً إلى تجربة الإنترنت فائق السرعة عبر شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، والتي سيتيحها الحدث المرتقب لزواره، وكذلك اكتشاف القدرات المبتكرة لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي سيعرض «إكسبو 2020 دبي» تطبيقات متقدمة منها.

وذكر التقرير في ختام حديثه عن «إكسبو 2020 دبي» أنه سيعزز مكانة دبي في عالم الابتكار والإبداع.

وكان من أبرز الأحداث الأخرى المرتقبة في 2020، والتي أوردها تقرير «سي إن إن»، حدوث خسوف كلي للشمس في الأرجنتين في الرابع عشر من ديسمبر 2020، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020، وافتتاح النصب التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو، وإطلاق خدمات بث تلفزيوني جديدة مثل «إتش بي أو ماكس» و«بيكوك»، وإطلاق عدد كبير من الشاحنات التي تعمل بالكهرباء، وحدوث نهضة لافتة في تشغيل القطارات ذات السرعة الفائقة في عدة أماكن بالعالم، وافتتاح «كبسولة الزمن» من «ياهوو».