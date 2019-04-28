شرطة دبي أول داعم لبرنامج المتطوّعين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شرطة دبي وإكسبو 2020 دبي عن إبرام اتفاق لدعم برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وتوفير أساليب تدريب مبتكرة ومرنة تعتمد على التكنولوجيا لهؤلاء المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من الترحيب بالعالم بالطريقة التي تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات، واستقبال زوار الدولة بالحفاوة الإماراتية العريقة حال انطلاق فعاليات الحدث في أكتوبر 2020.

وبموجب هذا الاتفاق، ستصبح القيادة العامة لشرطة دبي أول داعم رسمي لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وستعمل بالتعاون مع البرنامج على توفير أساليب تدريب مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل عملية تدريب المتطوعين، وتوفير قاعات تدريبية متنوعة تحتضن البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها، والإسهام في تصميم برامج التدريب مع فريق عمل المتطوعين بإكسبو 2020 دبي ودعم البرنامج ببعض الكفاءات من المدربين الذين سيسهمون في تقديم محتوى تدريبي مبتكر للمتطوعين.

تم الإعلان عن ذلك خلال حفل خاص استضافت المؤسستان خلاله أكثر من 3000 متطوع في أجواء ممتعة ومحفزة على العمل الجماعي في مسرح حديقة زعبيل في دبي. وحضر الحفل إلى جانب المتطوعين كل من اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى حشد من مسؤولي وموظفي إكسبو 2020 دبي وشرطة دبي.

مهمة كبيرة

وبهذه المناسبة، قال اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات: «إننا سعداء بهذا الاتفاق مع برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، والذي نأمل من خلاله أن نسهم في تدريب المتطوعين وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من النهوض بالمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقهم في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي».

إكسبو استثنائي

وقال نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «يعد إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ونحن نتطلع لأن يكون واحداً من أكبر الأحداث العالمية وأكثرها فائدة وتشويقاً على الإطلاق. إن تلبية توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم إكسبو استثنائي يجسد الجانب الحضاري المشرق لدولة الإمارات، تتطلب تضافر جهود جميع شرائح المجتمع، مؤسسات وشركات وأفراداً».

وقالت عبير الحوسني مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: «يلعب المتطوعون دوراً محورياً في تقديم صورة مشرقة لمجتمع دولة الإمارات الذي يتسم بانفتاحه وتسامحه وتعدد ثقافاته. ومع مشاركة أكثر من 30000 متطوع في هذا الحدث الكبير، يأتي دعم شرطة دبي لبرنامج المتطوعين من خلال مشاركتهم معنا في تصميم برنامج التدريب وتوفير مجموعة من الاحتياجات اللوجيستية ليسهم في توفير البيئة المناسبة لتدريب المتطوعين».

30000

تم خلال الحفل الكشف عن سيارة تابعة للشرطة السياحية من طراز نيسان (GTR) تحمل علامة البرنامج ورقم لوحة 30000، وهو رقم المتطوعين المستهدف، وذلك بهدف نشر التوعية ببرنامج المتطوعين وتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمشاركتهم في ضمان نجاح هذا الحدث العالمي.