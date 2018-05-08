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الصين تعلن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

المصدر:
  • دبي - بشار باغ
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أعلنت الصين اليوم رسميا مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.
وتم توقيع الاتفاقية اليوم في موقع إكسبو 2020بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب " إكسبو 2020 دبي" و ني جيان السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.
ويعمل إكسبو 2020 على استقطاب أكثر من 180 دولة، وقد أكدت ما يزيد على 170 دولة التزامها بالمشاركة في الحدث.

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