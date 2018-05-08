الصين تعلن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أعلنت الصين اليوم رسميا مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

وتم توقيع الاتفاقية اليوم في موقع إكسبو 2020بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب " إكسبو 2020 دبي" و ني جيان السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

ويعمل إكسبو 2020 على استقطاب أكثر من 180 دولة، وقد أكدت ما يزيد على 170 دولة التزامها بالمشاركة في الحدث.

بحضور معالي ريم الهاشمي ، نجيب العلي مدير عام مكتب #إكسبو2020 وني جيان السفير الصيني لدى #الإمارات

يوقعان اتفاقية مشاركة الصين#إكسبو_دبي2020#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/PBCCAxzifW pic.twitter.com/J2wySbJCSH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2018