خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية بعد لقاء المغرب وفرنسا

المصدر: البيان

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فجّر الخبير التحكيمي جمال الغندور، مفاجأة من العيار الثقيل بعد لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم والذي جرى أمس وانتهى بفوز حامل اللقب بهدفين نظيفين، مؤكداً أن الحكم المكسيكي سيزار راموس لم يحتسب ركلتي جزاء لأسود الأطلس.



وأكد الغندور في فقرته التحليلية بقناة (بي إن سبورت): "ركلة الجزاء الأولى التي لم يحتسبها تتعلق بتدخل المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز على سفيان بوفال في منطقة العمليات، لكنه قام بإنذار اللاعب المغربي، وكان من الممكن تدخل غرفة الفار".



وتابع "ركلة الجزاء الثانية كانت عندما أمسك تشواميني بسليم أملاح في منطقة الجزاء، وتجاهلها الحكم، مع أنها احتسبت في مجموعة من المباريات السابقة".



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى إمكانية وجود ركلة جزاء للمغرب مع تعرض بوفال لتدخل خشن من هيرنانديز.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل، بينما يصطدم المغرب بمنتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب المونديال، حيث توج بنسخة "روسيا 2018" بعد فوزه على كرواتيا في النهائي.

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