بولندا تكسر اندفاعة «الأخضر»

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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أخمد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه فورة المنتخب السعودي الذي كان طامحاً إلى إنجاز العبور المبكر، بتسجيله واحداً من هدفي منتخب بلاده في مرمى «الأخضر» المتحسر على إهدار ركلة جزاء (2 - 0)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم. وبعد إنجازهم الافتتاحي التاريخي أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2 - 1)، سقط رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رينارد بهدفي بيوتر جيلينسكي (39)، وليفاندوفسكي (82) الذي وقع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

من جانبه، قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي: في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة، لم يعتقد أحد حول العالم أنه بإمكاننا تقديم هذا الأداء، لا تظنوا أننا انتهينا.. سنلعب حتى الثانية الأخيرة.

مصافحة

وحرص رينارد على مصافحة لاعبيه بعد المباراة وتحية الجماهير، لكن القدر الأكبر من المساندة كان للاعب الوسط المدافع عبد الإله المالكي الذي تسبب في الهدف الثاني عندما فشل في استلام الكرة ليخطفها ليفاندوفيسكي.

وقال المدرب الفرنسي: «من السهل إلقاء اللوم والصراخ في اللاعبين. ذهبت لمساندة المالكي بعد الخطأ الذي ارتكبه وهذا أسلوبي في تدريب الفرق، بعض اللاعبين ارتكبوا أخطاء اليوم، لكن هذا يحدث ففي النهاية كرة القدم لعبة جماعية». وأضاف المدرب البالغ عمره 54 عاماً: نحن بحاجة إلى الجماهير لصنع التاريخ، أريد ملعباً أخضر مرة أخرى. وقبل المباراة أرسلت والدة رينارد، ذات الأصول البولندية، رسالة تمنت فوز ابنها. وبعدها قال رينارد إن والدته التي حضرت في الملعب ستكون حزينة، وقال مبتسماً: لن تكون سعيدة لكنها تبلغني دائماً ألا استسلم. وقال المدافع السعودي محمد البريك: لاعبو منتخب أستراليا استغلوا خطأين وكانت لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء، لكن لم نوفق. سمعنا كلاماً إيجابياً من المدرب ووزير الرياضة في غرف الملابس، رغم عدم تحقيق الفوز، هاجمنا ولم يحالفنا الحظ، وكنا الأفضل على صعيد الفرص.. نتمنى التعويض في المباراة المقبلة.

فعالية

بدوره، أكد شيزلاو ميتشني فيتش مدرب بولندا، سعادته بتخطي عقبة المنتخب السعودي، قائلاً: سعدنا بهذا الفوز، السعودية فريق جيد، لكننا كنا أكثر فاعلية، سجلنا هدفين ولا نحتاج أكثر من ذلك، سأتابع مباراة الأرجنتين والمكسيك لأعرف الفريق الذي سأنافسه في الجولة المقبلة، وعن تأثر ليفاندوفيسكي بهدفه الأول، قال: أعلم أن ليفا ينخرط في المباريات بكل مشاعره، كان يمكن أن يسجل هدفين أو ثلاثة اليوم، نحن سعداء على أية حال، لكن لاعباً واحداً لا يمكنه الفوز، بل الفريق، وليفا جزء من الفريق وكان رائعاً.

النقطة السادسة

تمنى لاعب الوسط السعودي عبد الرحمن العبود أن يعوض منتخب بلاده الخسارة أمام بولندا بفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وحصد النقطة السادسة للأخضر في المونديال، معتبراً أن فريقه كان الأفضل في مواجهة الفريق البولندي، ولكن عدم استغلال الفرص أضاع المباراة من بين أيديهم. وقال العبود: «هاجمنا ولم يحالفنا الحظ، وكنا الأفضل على صعيد الفرص. نتمنى التعويض في المباراة المقبلة والتأهل».

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