الشارقة «سوبر» الإمارات للمرة الثانية

المصدر: دبي - العوضي النمر- إيهاب زهدي-عز الدين جادالله

توج الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، ببطولة كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه والأولى في عصر الاحتراف، بعصر الاحتراف، بعد فوزه على شباب الأهلي بطل الكأس 4/‏‏‏‏3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى زمن المباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب ستاد آل مكتوم في نادي النصر، حيث سجل للشارقة شيكاروف وريكاردو ومحمد الشحي وميدنيز، وسجل لشباب الأهلي أحمد خليل ويوسف جابر وليوناردو، وقام مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، بحضور سعيد حارب نائب رئيس هيئة الرياضة أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وابراهيم عبد الملك عضو شركة شباب الأهلي للكرة، بإهداء الفريق الكأس الغالية ليفتتح الشارقة الموسم الجديد بلقب غالٍ يضاف إلى إنجازاته الكروية الخالدة.

بداية حذرة

كانت البداية حذرة من الفريقين، مع بعض الاحتكاكات الخفيفة بين بعض لاعبي الفريقين نتيجة الضغوط النفسية، وكان ضحية الاحتكاك لاعب شباب الأهلي ماجد حسن الذي تم استبداله للإصابة باللاعب عبد الله علي.

على مدى الـ20 دقيقة الأولى شهدت المباراة هجمتين خطرتين الأولى للاعب الشارقة ايغور، والثانية للاعب شباب الأهلي لوفانور، وأحسن الحارسان ودفاع الفريقين في إفساد مفعول الهجمتين، مما يشير إلى مساعي الفريقين لاختراق مرمى كل منهما، بعد فترة جس النبض والتخلي عن الحذر، وإن كان شباب الأهلي هو الأكثر استحواذاً على الكرة والخطورة، مع تحفظ دفاعي من الشارقة والاعتماد على المرتدات السريعة.

طرد الحسن

ضبط «الفار» لاعب الشارقة الحسن صالح وهو يضرب عبد العزيز هيكل بوجهه في كرة مشتركة، وقام الحكم محمد عبيد بمشاهدة اللقطة من شاشة تقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء للاعب، ويلعب الشارقة نحو 60 دقيقة بعشرة لاعبين، مما منح الأفضلية والسيطرة لشباب الأهلي الذي ضغط بكل قوة وكاد محمد جمعة أن يسجل أول أهداف فريقه لولا تألق حارس الشارقة عادل الحوسني في التصدي لها.

سيطرة حمراء

دانت السيطرة لشباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني، وتكثيف الهجوم من أجل تسجيل هدف يتوج به سيطرته، مع تكتل شرقاوي، لامتصاص هذا الهجوم المتواصل، وتعويض النقص بصفوفه، وتغير شرقاوي بمشاركة محمد الشحي بدلاً لعمر جمعة وتغير آخر لشباب الأهلي بمشاركة كارتيبيا بديلاً لدفيد مارياني، ومشاركة المخضرم أحمد خليل بديلاً لعبد الله علي الذي شارك بديلاً لماجد حسن المصاب، حيث تطلع مدرب شاب الأهلي إلى تعزيز الكثافة الهجومية، فيما استهدف مدرب الشارقة تأمين دفاعه ومرماه والاعتماد على المرتدات.

المطالبة بركلة جزاء

وطالب ليوناردو لاعب شباب الأهلي بركلة جزاء بعد أن لمست تسديدته يد لاعب الشارقة ريكارد ولكن الحكم محمد عبيد أشار باستمرار اللعب على أساس عدم تعمد اللاعب اللمس، وسط احتجاج جماهير شباب الأهلي، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط أحمر واستبسال من لاعبي الأبيض، لينتهي الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ركلات جزاء

ويلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وسجل أحمد خليل أول ركلة، وأخفق كاريبيا ولوفانور وسجل يوسف جابر وليوناردو، فيما سجل للشارقة شيكاروف وريكاردو ومحمد الشحي وميندير وأخفق كورنادو.

معلومات المباراة

ــ شباب الأهلي 3، الشارقة 4

ــ شباب الأهلي - ماجد ناصر، يوسف جابر، محمد مرزوق، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، ماريان «كارتابيا»، وليد حسين، ماجد حسن، محمد جمعة، لوناردو، لوفانور.

ــ الشارقة - عادل الحوسني، الحسن صالح، شاهين عبد الله «سالم سلطان»، عبد الله غانم، علي الضنحاني «سيف راشد»، شيكاروف، ماجد سرور، مانديز، ايجور، عمر جمعة «محمد الشحي»، ريكاردو

ــ حكام - محمد عبيد، طلال النعيمي، تركي الذيدي، يعقوب قاسم، عبد الله راشد.

ــ الإنذارات: شيكاروف، شاهين عبد الله، عادل الحوسني «الشارقة»، محمد جمعة «شباب الأهلي».

ــ الطرد: الحسن صالح «الشارقة».

ــ الحضور: 9241 مشجعاً.

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أقامت رابطة المحترفين حفل افتتاح متميز استهلت فقراته بعرض مقتطفات من السلسلة الوثائقية غير المسبوقة «تاريخ الإمارات»، بالتعاون مع «إيماج نايشن» أبوظبي، تلاه عرض تقديمي عن المباراة بشكل جديد، ومن ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا، وقامت الجماهير بترديد النشيد الوطني في الدقيقة السادسة، ترحماً على شهداء أول من أمس.

وقدمت اللجنة العديد من الهدايا للجماهير في المدرجات، حيث تم السحب على سيارة أودي، بعد نهاية المباراة مباشرة في أجواء احتفالية تلاها حفل تتويج بطل السوبر.

9241

حضرت أعداد كبيرة من جمهور شباب الأهلي والشارقة في مدرجات استاد آل مكتوم، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري 9241 متفرجاً، وكانت أعداد كبيرة من الجماهير قد حرصت على الحضور مبكراً متوشحةً بأعلام الفريقين، وارتدى بعضهم القمصان الحمراء والبيضاء، وذلك قبل المباراة بما يزيد على الساعة والنصف لمؤازرة فريقها، إذ رسمت لوحة جميلة في مدرجات نادي النصر، وأعطت كأس السوبر مذاقاً من المتعة والإثارة.

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دفع كل من فريقي الشارقة وشباب الأهلي بمحترفيهما الأجانب الأربعة في لقاء سوبر الخليج العربي لكرة القدم أمس، ولكن فضل شباب الأهلي المشاركة في بداية المباراة بثلاثة أجانب فقط، بينما دفع الشارقة بلاعبيه الأربعة داخل المستطيل الأخضر منذ بداية اللقاء.

والجدير بالذكر أن أجانب الشارقة هم كورونادو صانع الألعاب، وشوكوروف لاعب الارتكاز، والجناح ريان مينديز، والمهاجم ريكاردو جوميز، بينما أجانب شباب الأهلي، الجناح لوفانور، وصانع الألعاب ديفيد مارياني، والجناح الأيسر ليوناردو دي سوزا، والجناح الأيمن كارتابيا، الذي بدأ المباراة احتياطياً.

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حسمت ركلات الترجيح لقب كأس السوبر في 6 مرات منذ 1990، النسخة الأولى فاز النصر على الشارقة 5-4 وفي 2009 حصد العين اللقب على حساب شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-5، وفي 2011 الوحدة أمام الشارقة 6-5 وفي 2013 نجح شباب الأهلي في الفوز بركلات الترجيح 3-2 على حساب العين، والموسم الماضي حسم الوحدة اللقب أمام العين بالطريقة نفسهـا 4-3 ليكـون لقـاء الأمـس السـادس.

العنبري: تعمّدنا الوصول إلى ركلات الترجيح

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، أن تتويج فريقه باللقب جاء صعباً للغاية. وقال: «عانينا كثيراً بعد طرد الحسن صالح، وكان من الصعب علينا مجاراة فريق شباب الأهلي الذي ظهر بمستويات أفضل منا منذ البداية، لذلك حاولنا مجاراته وعدم المجازفة أمامه حتى نصل بالمباراة إلى ركلات الترجيح، لأنها الطريقة الوحيدة لهزمه في ظل النقص العددي وأفضليته في الاستحواذ على اللعب».

وعن دخول الشارقة بشكل بطيء إلى المباراة، أوضح العنبري أنه حذّر لاعبيه من قبول هدف مبكر، لأنه سيكون من الصعب عليهم التدارك في ظل ارتفاع درجة الحرارة، مشيراً إلى أن فريقه يطمح دائماً إلى الألقاب، وأن كأس السوبر كان من بين الأهداف التي سعى إليها حتى تكون انطلاقة قوية في مشوار الدفاع على لقب الدوري.

نهاية مبكرة لمغامرة ماجد

تعرض ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، إلى الإصابة مجدداً في الدقائق الأولى من المباراة، ليغادر الملعب في الدقيقة 12، ويشارك بدلاً منه زميله عبد الله النقبي.

وكان ماجد قد تعرض للإصابة، ولم يشارك من بداية الموسم، وشارك في تدريبات شباب الأهلي للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، ولذا كان الدفع به مغامرة لم تنجح من الجهاز الفني لشباب الأهلي.

شباب الأهلي يتعاقد مع ألفارو

اقترب شباب الأهلي، من التعاقد مع البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا (18 عاماً)، مهاجم نادي أمريكا مينيرو البرازيلي، ليتم قيده في فئة المقيمين بالموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن شباب الأهلي تعاقد في وقت سابق مع اللاعبين البرازيليين لياندرو سباداسيو (19 عاماً)، وغوستافو هنريك (18 عاماً)، وويسلي بيريرا (19 عاماً)، ليتم قيدهم في فئة اللاعبين المقيمين.

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