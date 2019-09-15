مروان بن غليطة: السوبر مؤشر لموسم قوي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد مروان بن غليطـة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن حفل نهائي السوبر جاء مميزاً من النواحي كافة، بفضل الجهود التي بذلتها رابطة المحتـرفين، مشيراً إلى أن المستوى الجيد للفريقين مؤشر جيد لانطلاقة قوية لمسابقة دوري الخليج العربي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: «نهائي السوبر من معقل العميد مبشّر لبداية موسم قوي، بدأ التحضير له بشكل جيد من رابطة دوري المحترفين، وأعتقد أن ما أظهره الفريقان من استعدادات طيبة يؤكد أن المنافسة ستكون مثيرة في مسابقة الدوري».

وأضاف: «المباراة جاءت في حجم الفريقين، والأبطال يظلون أبطالاً دائماً، وأشكرهم على المستويات الجيدة التي قدموها طيلة الـ90 دقيقة».

وتابع: «بداية الموسم مبشرة بالخير، ورابطة المحترفين قامت بتنظيم رائع، واستعدت من جميع النواحي، حتى تكون المسابقة جاذبة للجماهير».

وأوضح بن غليطة أن اتحاد الإمارات هو المسؤول عن المنظومة الكروية، ولكن وجود رابطة بشخصية اعتبارية مستقلة يمنحها الأريحية في تطوير المسابقات كافة، معرباً عن تفاؤله بنجاح الرابطة في مهامها بقيادة عبد الله ناصر الجنيبي لما يملكه من خبرة، ومشيراً إلى أن برمجة المباريات في الموسم الجديد جاءت مختلفة عن الموسم السابق، ومشدداً على دور الأندية في استقطاب الجماهير، وقال إن التحدي الأكبر هو جذب أكثر ما يمكن من الحضور الجماهيري في الملاعب.

وقال: «الاتحاد قام بتجهيز الحكام وتدريبهم على تقنية الفيديو، وبذلنا جهوداً كبيرة في تسجيل اللاعبين، والأندية من جهتها استقطبت أسماء كبيرة، وكل الأمور مسخّرة لخدمة البطولة، وبفضل الخبرات الكروية التي اكتسبناها واللاعبين الصاعدين الواعدين، نحن متفائلون بموسم أقوى فنياً».