حمدان بن راشد: الملعب الجـديد نقلة نوعية في الرياضة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي وعلي الظاهري- دبي ــ البيان الرياضي

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، استاد آل مكتوم في حُلته الجديدة أمس، وقام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في المدخل الرئيسي للملعب، كما شهد سموه جانباً من المباراة الودية بين النصر وأرسنال التي انتهت بفوز المدفعجية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحضر احتفالية التدشين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والمهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، وعبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بنادي النصر، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب بالنادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات في دبي، ونجما الكرة الخليجية السابقان الكويتي جاسم يعقوب، والسعودي سامي الجابر.

نقلة نوعية

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجولة في متحف نادي النصر، الذي تم افتتاحه بمناسبة تدشين استاد آل مكتوم، ويحتوي المتحف على صور تاريخية واستعراض لأهم المحطات التي مرّ بها النادي عبر تاريخه، منذ تأسيسه عام 1945.

وصرّح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأن افتتاح استاد آل مكتوم حدث رياضي كبير ونقلة نوعية في تاريخ الرياضة في دبي بشكل خاص؛ لأنها عززت خارطة منشآتها الرياضية بملعب كبير مجهز بأحدث التقنيات، مشيراً إلى أن البداية بنادي النصر، وستشمل أشغال التطوير ملعبي شباب الأهلي والوصل في وقت لاحق ليكونا على مستوى عالمي.

ووصف سموه موسم النصر الكروي بكبوة جواد، وقال: «الإدارة لم توفق في اختيار بعض اللاعبين، وأتمنى أن يعود الفريق بشكل أفضل في الموسم المقبل».

وشدد سموه على ضرورة أن تدعم الأندية أنشطة الشباب وتشجعهم على ممارسة الرياضة، وأضاف قائلاً: «النصر النادي الوحيد الذي يضم جميع الألعاب وقد بدأ نشاطه رسمياً في 1945 منذ 74 عاماً».

من جهته تقدم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى حكومة دبي على دعمها للقطاع الرياضي بهذا الصرح الكبير، وقال: «وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتطوير كل المنشآت الرياضية بأندية دبي على مستوى عالٍ، الشباب الإماراتي يحتاج إلى بنية تحتية رياضية مميزة، وقد حرصت حكومة دبي منذ السبعينيات على إنشاء الأندية لتعزيز القطاع الرياضي، وعلى مدار السنوات الماضية شهدت منشآتها العديد من الإضافات، ولكن أصبح من الضروري تطوير ملاعب كرة القدم خاصة من ناحية طاقة الاستيعاب مثلما هو الشأن لاستاد آل مكتوم في حلته الجديدة التي أصبحت في حدود 15 ألف متفرج، مع تجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق التي تليق بسُمعة نادي النصر وتاريخه؛ لأن دبي مدينة رياضية وتستضيف العديد من الأحداث العالمية، وتستحق أن يكون بها منشأة من هذا النوع».

وأضاف: «نملك في الإمارات ملاعب كرة قدم مميزة، مثل استاد محمد بن زايد، واستاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد الرياضية، واستاد آل مكتوم مكسب جديد يعزز قدرة الدولة في استضافة البطولات العالمية».

ووصف نائب رئيس مجلس دبي الرياضي استضافة النصر لأرسنال بالحدث العالمي الكبير، مشيراً إلى أن موقف العميد في الدوري لا يليق بوزنه ويجب أن يعود إلى مكانه الطبيعي ضمن أندية المقدمة.

وعبّر مطر الطاير عن استيائه من الحادث الذي تعرض له لاعب الجزيرة أحمد ربيع خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي الإمارات، وقال: «معايير السلامة في بعض الملاعب تحتاج إلى إعادة نظر، عندما شاهدت لقطة الإصابة استغربت من وجود عمود قريب من أرضية اللعب بذلك الشكل، وتساءلت كيف يلعبون في ملعب غير آمن؟».





إيمري: شكراً لأهل الإمارات على الحفاوة



أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق ارسنال، عن سعادته بالتواجد في دبي واللعب أمام فريق النصر، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة وجميع أهل الإمارات على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والمعاملة الراقية.

وأضاف ايمري إن المباراة جاءت مميزة لفريق ارسنال خاصة للاعبين الصغار وتعتبر خير استعداد للفترة المقبلة حيث تنتظرهم مباراة مهمة أمام نيوكاسل في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز كما كانت المباراة مميزة بجميع تفاصيلها.

وعن اختيار دبي لإقامة معسكر الإعداد الخارجي، قال مدرب الارسنال إن دانة الدنيا تتميز بالعديد من الخصائص حيث توفرت جميع التسهيلات والإمكانيات للفريق التي تتناسب مع تحضيرات الفريق إضافة إلى ارتباطهم مع الشركة الراعية «طيران الإمارات».

ولفت مدرب ارسنال إلى أن الفريق خرج بمكاسب فنية عديدة.

بينات: فخور بأداء جميع اللاعبين



أبدى الإسباني بينات سان خوسيه، مدرب النصر، سعادته وفخره بقيادة فريق النصر أمام أحد أهم وأعرق فرق العالم، وهو الأرسنال في حفل تدشين استاد آل مكتوم، معرباً عن فخره بأداء جميع اللاعبين، سواء من الناحية المهارية أو الفنية في الملعب، مشيراً أنه حاول دراسة الفريق المنافس، على الرغم من أنها مجرد مباراة ودية من أجل الظهور بصورة جيدة.

وقال بينات إن فريقه أضاع عدداً من الفرص، خاصة في الشوط الأول التي لاحت أمامه نحو 3 فرص محققة، مبيناً أن الشوط الثاني شهد تبديلات كثيرة عبر الدفع ببعض الوجوه الجديدة الذين قدموا أفضل ما لديهم، معرباً عن سعادته بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مما سينعكس إيجاباً على اللاعبين، ويمنحهم الحافز الكبير ومزيداً من الثقة والدعم من أجل الفترة المقبلة، كما أن الجمهور كان فخوراً بحضور سموهما.

كوتشيلني: ملعب رائع ومبهر



قال اللاعب الفرنسي المخضرم لوران كوتشيلني، لاعب أرسنال، إن معسكر الفريق في دبي جاء ممتعاً، خاصة في المباراة التي جمعتهم أمام النصر، وتعتبر مسك ختام التحضيرات للجولة المقبلة من منافسات «البريميريليغ»، وقال إنهم خرجوا بمكاسب عديدة من اللقاء، مشيداً بجمال إستاد آل مكتوم وجودته العالية الذي يمتلك إمكانيات كبيرة، منها أرضية الملعب المثالية والمميزة، باعتبارها الأهم للاعب للكرة من أجل التدريب بلا خوف من الإصابات.

وقال كوتشيلني إن أجواء المعسكر في دبي كانت رائعة، خاصة أن الجميع استقبلهم بحفاوة كبيرة، مما يعكس في دبي التي تتميز بوجود أناس مميزين وشعب طيب، مشيراً إلى أن كل اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وجميع أسرة فريق أرسنال استمتعوا بأجواء المعسكر في دانة الدنيا، متمنياً العودة إلى دبي في الموسم المقبل.

وذكر لاعب أرسنال أن لاعبي النصر تميزوا بالهدوء، ولعبوا بصورة جيدة في الشوط الأول، إلا أن الكرة بحاجة إلى التطوير المستمر للوصول إلى الأفضل، مشيراً إلى أن لاعبي النصر بحاجة إلى مزيد من الثقة والتجانس، متمنياً مزيداً من التوفيق والتقدم لهم في الفترة المقبلة.

محمد إبراهيم: فرصة يتمناها الجميع



توجه محمد إبراهيم لاعب النصر، بالشكر إلى المدرب على الفرصة الثمينة التي أتاحها أمامه وأمام بقية لاعبي الفريق حيث يتمنى الجميع أن ينال فرصة اللعب في مباراة كبيرة أمام فريق كبير مثل الارسنال، مشيراً إلى أن المدرب وضع خططاً منذ بداية الأسبوع واستطاع الجميع ترجمة هذه التعليمات وتطبيقها على أرضية الملعب، ما قاد إلى الخروج بنتيجة جيدة في المباراة الودية أمام «المدفعجية».

وعن تغير تراجع الأداء في الشوط الثاني، قال لاعب النصر إن اللاعبين الذين خاضوا الشوط الأول يلعبون من فترة طويلة سوياً في دوري الخليج العربي، وقدم الجميع ما عليه في المباراة حيث شهد الشوط الثاني من المباراة وجود 5 وجوه قادمة من الخارج ورغم ذلك خرج الفريق بنتيجة مرضية.

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