راشـد بـن حمـدان يكرم أرسنـال في ختام احتفالية «التدشين»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، فريق الأرسنال الانجليزي في ختام احتفالية تدشين استاد آل مكتوم بعد فوزه على حساب النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم أمس، بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية، وعبدالباسط علي عضو مجلس إدارة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي للنادي، وسط حضور جماهيري لافت بلغ 14570 متفرجاً معظمهم من جماهير الأرسنال والذين اصطفوا بأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار لمشاهدة المباراة التاريخية قبل انطلاقها بساعات.

وحقق فريق أرسنال فوزه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الثانية في تاريخ الفريقين بعد المباراة الأولى التي جمعتهما منذ ما يقرب من 43 عاماً في 12 نوفمبر 1976 وجاءت لصالح «المدفعجية» 3-1.

وسجل هدفي «العميد» التشيلي روني فيرناندوز في الدقيقة 15، وخالد جلال من ضربة جزاء في الدقيقة 89، فيما حملت أهداف «المدفعجية» توقيع اللاعبين كارل جنكينسون في الدقيقة 42 و الفرنسي الكسندر لاكازيت في الدقيقة 51 وتيريس جون في الدقيقة 72.

تفاصيل المباراة

ضغط النصر على مرمى الخصم من البداية مما أثمر تسجيل الهدف الأول عن طريق التشيلي روني فيرناندوز في الدقيقة 15 من عمر المباراة وبتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وحاول الضيوف العودة إلى المباراة عبر الهجمات المنظمة، ليتمكن اللاعب كارل جنكيسون من إعادة المباراة إلى نقطة البداية عبر هدف التعادل الذي أحرزه في الدقيقة 42 بعد الدخول في عمق دفاع النصر وتسديد كرة ثابتة هزت الشباك، لينتهي الشوط الأولى بالتعادل 1-1 بعد ذلك بين الفريقين.

الشوط الثاني

وعانى النصر في الشوط الثاني وتراجع الأداء أمام الهجمات المكثفة لدى «المدفعجية» والتي أثمرت عن تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت في الدقيقة 51.

وواصل الأرسنال الضغط على النصر خاصة من الأطراف، وصنع العديد من الهجمات التي شكلت خطورة على أصحاب الأرض ليتمكن البديل تيريس جون من تعزيز تقدم فريقه وتخطي مراوغة حارس المرمى إثر خطأ في التغطية الدفاعية. ونجح النصر في تقليص الفارق في الدقيقة 89 بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء نفذها اللاعب خالد جلال.

تشكيلة

دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري بتشكيلة في بداية المباراة ضمت الحارس الألماني بيرند لينو بدلاً من المخضرم التشيكي بيتر تشيك، والألماني مسعود أوزيل إضافة إلى النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت والاسباني دينيس سواريز وكارل جنكينسون والألماني شكودران مصطفى واليوناني دينوس مافروبانوس وزيك ميدلي واكزافير اماتشي تشارلي غيلمور وبين شيف، فيما دفع بينات سان خوسيه مدرب النصر بالحارس حمد شامبيه والإسباني ألفارو نيغريدو والتشيلي روني فيرناندو وجونيور دوترا وجوان العمري وأحمد الياسي ومسعود سليمان ومحمود خميس وطارق أحمد وعامر مبارك والحسين صالح.

وشهد بداية الشوط الثاني إجراء العديد من التغييرات على مستوى الفريقين، بهدف إعطاء الفرصة لأكبر مجموعة من اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريقين.