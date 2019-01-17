قيرغيزستان نصيب الأبيض

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حجز منتخب قيرغيزستان موعدا لمواجهة منتخبنا الوطني في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على المنتخب الفلبيني 3-1 في المباراة التي جرت مساء أمس، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة.

ووضع منتخب قرغيزستان أول 3 نقاط في رصيده، ليحتل المركز الثالث، ويتأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث،

ويلتقي «الأبيض» في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل مع قيرغيزستان ، على استاد مدينة زايد الرياضية ضمن دور الـ16.

وعن لقاء الإمارات في ثمن النهائي، قال الكساندر كريستينين مدرب قرغيزستان: «نتعامل مع كل مباراة بشكل جيد، والمباريات السابقة أظهرت هذا.. لكل مباراة حساباتها».

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