قيرغيرستان منافس «الأبيض» في الـ 16

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حجز منتخب قيرغيزستان موعدا لمواجهة منتخبنا الوطني في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على المنتخب الفلبيني 3-1 في المباراة التي جرت مساء أمس، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة.

ووضع منتخب قرغيزستان أول 3 نقاط في رصيده، ليحتل المركز الثالث، ويتأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث،

ويلتقي «الأبيض» في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل مع قيرغيزستان ، على استاد مدينة زايد الرياضية ضمن دور الـ16.

وعن لقاء الإمارات في ثمن النهائي، قال الكساندر كريستينين مدرب قرغيزستان: «نتعامل مع كل مباراة بشكل جيد، والمباريات السابقة أظهرت هذا.. لكل مباراة حساباتها».

تدريبات

وعاد منتخبنا ، إلى أبوظبي، وانتظم في معسكره المغلق بجزيرة السعديات، بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة قصيرة لمدة 24 ساعة، وسمح لهم بالخروج من المعسكر، عقب مباراة تايلاند، لزيارة أسرهم وذويهم والعودة للمعسكر.

واستأنف الأبيض تحضيراته مساء أمس، بأداء تدريبه الأول، استعداداً لمرحلة الجد وخروج المغلوب «الدور ثمن النهائي»، بملاعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة جميع اللاعبين، وستتواصل تحضيرات المنتخب بتدريبات يومية، تختتم يوم الأحد 20 يناير الجاري.

ويركز زاكيروني وجهازه المعاون في الأيام المقبلة، على معالجة بعض السلبيات التي رافقت الأداء خلال المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات، ليظهر المنتخب بشكل أفضل، ويتمكن من تحقيق الفوز على منافسه المنتظر، ومن ثم العبور إلى المرحلة التالية من البطولة.

تفاؤل

وتسود أروقة المعسكر، أجواء مثالية، يغلب عليها الحماس والتفاؤل، خاصة بعد أن نجح الأبيض في التأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة، وتمكن من المحافظة على الصدارة، دون أن يتذوق طعم الخسارة في المباريات الثلاث، ويبدو نجوم الأبيض في وضع بدني جيد، وروح معنوية عالية، تبشر بمواصلة تميزه في هذه البطولة.

يذكر أن الأبيض سيخوض المباراة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي، أمام أحد المنتخبات المتأهلة عبر بوابة المركز الثالث، وستقام المباراة الاثنين المقبل باستاد مدينة زايد الرياضية.

وكان منتخبنا تأهل إلى الدور ثمن النهائي، متصدراً المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، حيث تعادل في الافتتاح مع البحرين بهدف لكل، وفاز على الهند في المباراة الثانية بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع تايلاند، وتأهل من هذه المجموعة منتخبان إلى جانب الأبيض، هما المنتخب التايلاندي الذي حل في المركز الثاني، والبحرين، باعتباره واحداً من أفضل أربع منتخبات حققت المركز الثالث، فيما غادر منتخب الهند البطولة برصيد ثلاث نقاط.

تكاتف

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول، أن المرحلة المقبلة، تتطلب مزيداً من التكاتف والوقوف خلف الأبيض، حتى يحقق منتخبنا التطلعات بالتأهل إلى مرحلة ربع النهائي، مطالباً بتضافر الجهود، داعياً الجميع للمساهمة في تهيئة الأجواء المطلوبة للأبيض، حتى يتمكن من مواصلة مشواره في هذه البطولة.

واعتبر حسن سهيل، أن المنتخب حقق هدفه المرسوم بالتأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة، وهو يتصدر المجموعة، وهو أمر يعطيه أفضلية في مرحلة ثمن النهائي، التي سيواجه خلالها أحد الفرق المتأهلة عبر بوابة المركز الثالث، مشدداً على ضرورة احترام كل المنتخبات، وعدم الاستهانة بأي منافس مهما كان اسمه.

صدارة

وقال: «وضعنا صدارة المجموعة هدفاً لنا منذ بداية مرحلة المجموعات، وبحمد الله، نجحنا في تحقيق هذا الهدف، بفضل العمل الجماعي الكبير الذي أسهم فيه الجميع، كل من موقعه، اجتهد الجهاز الفني في إعداد المنتخب، وأدى اللاعبون بقوة في الملعب، وجاءت الوقفة الصلبة من الجماهير خلف المنتخب، لتكمل اللوحة الجميلة، ويعتلي منتخبنا صدارة الترتيب، عن جدارة واستحقاق».

وأضاف: «قد يرى البعض أن مستوى الأداء لم يكن بالصورة المطلوبة في بعض المباريات، لكننا حققنا الأهم، بالتأهل وتصدر المجموعة، نعلم أن الجميع يتمنى ظهور المنتخب بصورة أفضل، وتقديمه لعروض أكثر تميزاً، وحتى يتحقق هذا الأمر، يجب أن يتواصل الدعم وتستمر المساندة».