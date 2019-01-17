أغنية «عيال زايد قدها» تُلهب الحماس

أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ممثلةً في معالي الوزيرة نورة بنت محمد الكعبي، بالدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمنتخب الوطني، من خلال إنتاج العمل الفني المميز «عيال زايد قدها»، بالتعاون مع أبوظبي للإعلام، وهو عمل خاص بالمنتخب الوطني، تضمّن عدداً من أجمل الأغنيات التي رددتها الجماهير منذ الثمانينيات.

وألهب هذا العمل الفني المميز حماس اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة، كما كان له تأثير كبير في الجماهير التي رددته في المدرجات وتجاوبت معه بصورة رائعة، خاصة أن العمل الفني يضم مجموعة من الأغنيات العالقة بأذهان مختلف الأجيال، منها «منصور» للراحل أبو بكر سالم، و«الله معك» للفنان ميحد حمد، و«منصور يا عشق الإمارات ويا منتخبنا».

ووضع الرؤية الموسيقية لهذا العمل الفني الكبير الفنان فايز السعيد، والكلمات للشعراء علي الخوار وحسان العبيدلي وأنور المشيري، وأخرجه عمر إبراهيم، وقام بالتوزيع محمد صالح، والأداء كورال الإمارات، وضم فريق العمل في الإشراف العام سالم النقبي، وفي الإشراف الفني فاطمة السناني، وعادل عابد، المستشار الإعلامي لاتحاد الكرة.