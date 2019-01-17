اليابان وأوزبكستان .. فض الاشتباك

المصدر: العين: طلحة عبدالله

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يستضيف ملعب استاد خليفة بن زايد، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، لقاء منتخبي أوزبكستان واليابان في مواجهة لفض اشتباك الصدارة بالمجموعة السادسة، لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، وكان المنتخبان حجزا مقعديهما في المرحلة التالية من المسابقة القارية بعد أن حققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولتين السابقتين على عمان وتركمانستان ليحصد كل منتخب (6 نقاط) مع أفضلية الأهداف لصالح منتخب أوزبكستان، وسيخوضان مواجهة الليلة من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، حيث يدخل المنتخب الأوزبكي بفرصتي الفوز أوالتعادل، فيما يحتاج المنتخب الياباني للفوز لاعتلاء القمة.

وتاريخياً ترجح كفة المنتخب الياباني على منافسه الأوزبكي في عدد مرات الفوز خلال مناسبات سابقة مختلفة، حيث حقق الفوز ست مرات مقابل مرة واحدة تفوق فيها المنتخب الأوزبكي، وهو الأمر الذي يضفى على مواجهة الليلة الإثارة والتشويق من منطلق دوافع كل منتخب، حيث يسعى محاربو الساموراي لتأكيد تفوقه التاريخي، فيما سيحاول الأوزبكي أن يبدأ رحلة الندية اعتباراً من مواجهة الليلة بتحقيق فوزه الثاني، وقد أكمل المنتخبان تحضيراتهما الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجرياها أمس، على ملعب اللقاء باستاد خليفة بن زايد، وكان التركيز من قبل مدربيهما منصباً على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات بعد الاطلاع عليها خلال مباراتيهما السابقتين ، قبل أن يضع كل مدرب لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، التي سيعتمدها في مباراة اليوم.

هاجيمي: نطارد الصدارة

يرغب المدرب هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، في قيادة منتخبه لتحقيق الفوز، والتأهل إلى المرحلة التالية، وهو صدارة المجموعة السادسة، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعداداته لمباراة الليلة أمام أوزبكستان: بلغنا مرحلة جيدة من الجاهزية، ولا نعاني أي ضغوطات، ونرغب في متابعة النتائج القوية، والذهاب إلى المرحلة التالية ونحن في قمة مجموعتنا.ونفي هاجيمي، أن يكون يفكر في الصدارة لتجنب المنتخب الأسترالي ثاني المجموعة الأولى، لافتاً إلى أن أستراليا خسرت مباراتها الأولى أمام الأردن، ولكن لديها لاعبون أقوياء يتميزون بالمهارة والقوة.

كوبر: نرغب في الفوز

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي، إنه يدرك حقيقة أنهم سيواجهون الليلة المنتخب الياباني، أحد أفضل منتخبات آسيا، ولكنهم عازمون على تحقيق الفوز، والصعود للمرحلة التالية، بوصفهم المتصدر للمجموعة، وأكد أنهم لا يهتمون كثيراً بمن سيقابلونه في المرحلة التالية ، لأنهم في جاهزون في كل الأحوال، ويعلمون ماذا يريدون، وأوضح أن بعض اللاعبين يحتاجون لبعض الراحة، بعد أن لعبوا نحو 180 دقيقة متواصلة ، كما أن بعضهم حصل على بطاقات صفراء، وهو يرغب في إراحتهم، حتى لا يتعرضوا لإرهاق أو الإيقاف ، بما يحرمهم من المشاركة لاحقاً، وأشار إلى أنه ربما كانت هناك بعض التعديلات في التشكيلة، ولكن هذا لا يعنى أن نتيجة المباراة لا تهمهم.