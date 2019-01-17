142 إعلامياً يابانياً في العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

سجّل 142 إعلامياً يابانياً، يوم أمس، حضورهم، لتغطية المؤتمر الصحافي التقديمي والتدريب الرئيس للمنتخب الياباني، وذلك حسب رصد مكتب تسجيل المركز الإعلامي في استاد خليفة بن زايد.

ومضت العمليات الإعلامية التشغيلية بسلاسة عالية في المركز الإعلامي، تحت إشراف نجم منتخبنا الوطني، ولاعب نادي العين السابق اللاعب الخلوق حميد فاخر، الذي تم تكليفه من قِبل مجموعة العين بإدارة المكتب الإعلامي في ملعب خليفة بن زايد.

وأعرب مندوبو صحف ووكالات أنباء ومصورون ومراسلو قنوات تلفزيونية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمعاملة الراقية التي وجدوها من المسؤولين بالمركز الإعلامي، وأشادوا بالتنظيم الرائع والإمكانيات العالية والترحاب الكبير الذي قوبلوا به في دولة الإمارات، مستضيفة المسابقة الآسيوية، منذ أول يوم وصلوا فيه. وتبذل لجنة مجموعة العين بقيادة حمد بن نخيرات العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس مجموعة العين، جهوداً كبيرة لتوفير أفضل سبل الراحة لضيوف الدولة، فيما بادر مئات المتطوعين من أبناء الدولة للمشاركة في التنظيم والاستضافة، وتوزعوا بين الملاعب والفنادق والمراكز الإعلامية وحتى في ملاعب التدريبات، لأداء واجبهم الوطني.