فيتنام ينعش حظوظه بثنائية في شباك اليمن

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أنعش منتخب فيتنام آماله بالتأهل إلى المرحلة التالية من نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، بعد فوزه على اليمن بهدفين نظيفين سجلهما كل من نغوين كوانغ هاي (ق 39)، ونغوك هاي كي من ركلة جزاء (ق 65)، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ووضع المنتخب الفيتنامي أول ثلاث نقاط في رصيده في انتظار نتائج مباريات اليوم ليتحدد مصيره في الصعود، فيما ودّع منتخب اليمن المسابقة بلا رصيد.

من جانبه، عبّر الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو، مدرب فيتنام، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخبه وحصل بموجبه على أول ثلاث نقاط في المسابقة، وقال: «بذلنا أقصى جهدنا، وقدّم اللاعبون عملاً كبيراً، وكان تركيزهم حاضراً في الملعب، وكان من الممكن أن نسجل أهدافاً أكثر، لكن المهم أننا حصدنا النقاط الثلاث، وبعد تسجيل هدفين طلبت من اللاعبين اللعب بتوازن، وأنا أشكرهم على ما قدموه في المباراة».

بدوره، يرى السلوفاكي، جوان كوسيان، مدرب منتخب اليمن، أن فريقه قدّم مباراة جيدة بعد أن غيّر أسلوبه مقارنة بالمباراتين السابقتين ولعب اليوم بخمسة مدافعين. وقال: «أعتقد أن الركلة التي جاء منها الهدف الأول كانت هدية من حكم اللقاء، وليست خطأ على فريقي، وبعد ذلك غيّرنا شكل الفريق لنلعب بطريقة مفتوحة بحثاً عن تعديل النتيجة، لكن بعد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني فقدنا السيطرة على المباراة».

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بلغ عدد الجماهير التي حضرت مباراة فيتنام واليمن، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة 8237 متفرجاً، معظمهم من جماهير فيتنام.

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شهدت الدقيقة (39) من المباراة هدفاً يعد من أروع الأهداف عندما سدد الفيتنامي نغوين كوانغ هاي الكرة بطريقة ذكية على طريقة الكبار فوق حائط الصد بأقصى الزاوية اليسرى لمرمى المنتخب اليمني، محرزاً أول أهداف المباراة

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رجحت كفة المنتخب الفيتنامي على منتخب اليمن في السيطرة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، وذلك بنسبة استحواذ بلغت 54 % مقابل 46% للمنتخب اليمني