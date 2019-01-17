قرغيزستان تتأهل للقاء الإمارات في ثمن النهائي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل منتخب قرغيزستان للقاء منتخبنا الوطني في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على المنتخب الفلبيني 3-1 في المباراة التي جرت مساء أمس، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة.

وسجل لقرغيزستان فيتالي لوكس 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 24 و51 و77، وأحرز للفلبين ستيفان شرووك في الدقيقة 80، ووضع منتخب قرغيزستان أول 3 نقاط في رصيده، ليحتل المركز الثالث، ويتأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، ويلتقي "الأبيض" في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية ضمن دور الـ16. وقال الكساندر كريستينين مدرب قرغيزستان: «أهنئ فريقي واللاعبين على الفوز، ونحن حضرنا للدورة بشكل جيد، وسجل أول هدف للتاريخ في الصين بالجولة الأولى من مشاركتنا الأولى».

وعن لقاء الإمارات في ثمن النهائي، قال: «نتعامل مع كل مباراة بشكل جيد، والمباريات السابقة أظهرت هذا، وليس هناك شيء مؤكد ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر، أهنئ لوكس على أهدافه الثلاثة المهمة بالدورة، وأنجز عمله بشكل جيد، والروح المعنوية لدينا عالية في البطولة بعد عروضنا القوية، والفريق يحتاج الآن إلى الراحة إلى حين حسم تأهلنا».

وفي المقابل، قال زفن جوران إريكسون مدرب الفلبين: «واجهنا سوء توفيق، وواجهنا فريقاً أفضل في الجانب البدني، وسيطروا في الشوط الأول، وتحسناً في الشوط الثاني، ولكن الأهداف الثلاثة صعبت موقفنا في العودة، رغم لعبنا بشكل جيد، وخسرنا المباراة، وأنا متأكد أن الاتحاد والجمهور الفلبيني، عاشوا تجربة جيدة في دورة كبيرة، ولا سيما للاعبين الشباب».

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تعد خسارة الفلبين أمام قرغيزستان هي السادسة، تحت قيادة مدربه أريكسون، الذي نجح في بداية عمله في تجنيب الفريق الخسارة في 4 مباريات، محققاً الفوز في مباراتين، والتعادل مثلهما، قبل أن تتوالى الهزائم.

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لم يترجم المنتخب الفلبيني تفوقه في السيطرة إلى فوز، إذ أظهرت الإحصاءات استحواذ الفلبين بنسبة 54% ، و881 لمسة و240 تمريرة، ومنها 8 تمريرات عرضية، مقابل 46% استحواذ لقرغيزستان، و873 لمسة للكرة و230 تمريرة، ومنها 30 تمريرة عرضية.

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بات لوكس مهاجم قرغيزستان، ثاني لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة «هاتريك»، عندما أحرز أهداف منتخب بلاده الثلاثة في مرمى المنتخب الفلبيني أمس، كما شهدت البطولة تسجيل «سوبر هاتريك».