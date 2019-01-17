«شمشون» يتصدّر «الثالثة» على حساب «التنين»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قاد سون هيونغ مين نجم كوريا الجنوبية وفريق توتنهام الإنجليزي منتخب بلاده لصدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز المستحق على الصين بهدفين مقابل لا شيء أمس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ختام منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات. ونجحت كوريا في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبشباك نظيفة، لتنتظر أحد الثوالث في الدور الثاني، فيما تواجه الصين تايلاند بعد أن احتلت المركز الثاني بـ 6 نقاط.

وساهم سون في هدفي اللقاء بعد أن احتسبت ركلة جزاء لمصلحته سجل منها هوانغ أوي جو الهدف الأول في الدقيقة 13، بينما جاء الهدف الثاني برأسية كيم مين جاي من الركنية التي أرسلها سون في الدقيقة 51.

وأعرب البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية عن سعادته بالمستوى الذي قدمه سون هيونغ مين، مؤكداً أنه لاعب مميز وظهر بشكل جيد من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار مشاركته ليلة المباراة بعد أن شعر أن اللاعب في جاهزية جيدة ولا يشكو من الإرهاق.

من جهته قال الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب الصين إن كوريا الجنوبية أظهرت أفضليتها، حاولنا تشكيل خطورة على مرماهم ولكن لم يحالفنا التوفيق، يجب علينا التفكير في الدور المقبل والاستعداد للمنافس.

وأضاف: «بكل صراحة اعترف بأن المنتخب الكوري قوي للغاية ويملك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، حاولت إراحة بعض اللاعبين في المباراة، ولكن حتى لو لعبنا بالأساسيين لكانت المباراة صعبة».

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رفع كل من هوانغ أوي جو وكيم مين جاي لاعبا كوريا الجنوبية، رصيدهما من الأهداف إلى هدفين لكل منهما، وذلك بعدما سجل لاعب هدفاً في شباك «التنين» الصيني.

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يعد فوز كوريا أمس هو الثالث لـ «شمشون» على «التنين» في تاريخ مواجهاتهما آسيويا، إذ تقابلا 3 مرات وفازت كوريا مرتين وتعادلا مرة.

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شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيرا، إذ ملأت جماهير المنتخبين جنبات مدرجات استاد آل نهيان، حيث بلغ الحضور الجماهيري 13579 متفرجاً.