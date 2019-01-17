62 % الحضور الجماهيري جيد

المصدر: دبي- علي شدهان

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وصف 62 % من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته «صحيفة البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، الحضور الجماهيري في غالبية مباريات الدور الأول لكأس آسيا في الإمارات، بالجيد ، فيما يرى 38 % خلاف ذلك.

وطرحت «البيان» على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده «كيف ترى مستوى الحضور الجماهيري في كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 62 % يرونه قوياً، و 38 % لم يوافقوا ، بينما يرى 63 % عبر «تويتر» أن الحضور الجماهيري جيد ، في مقابل 37 % يرونه متوسطاً ، فيما يرى 61 % من المستطلعين عبر «فيسبوك» أن الحضور الجماهيري جيد ، في مقابل 39 % اعتبروه متوسطاً.