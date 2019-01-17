5 وجهات سياحية مفضّلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تصدّر برج خليفة الوجهات السياحية الأكثر زيارة في دبي من قبل جماهير بطولة أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل، بينما جاء متحف اللوفر في أبوظبي في صدارة الوجهات السياحية المفضلة لدى ضيوف العاصمة أبوظبي، وفي دبي أكد 70% من المشاركين في استطلاع أجرته «البيان الرياضي» شمل 100 مشجع، أنهم استثمروا حضورهم للنهائيات لزيارة برج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم لالتقاط صور تذكارية تخلد حضورهم للبطولة وزيارتهم لدبي.

10 دول

وينتمي هؤلاء المشجعون لجنسيات 10 دول آسيوية وعربية، إضافة إلى أستراليا وبعضهم جاؤوا من أوروبا لتشجيع منتخباتهم من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا.

وبالإضافة إلى برج خليفة، تضمنت قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة من قبل هؤلاء المشجعين القرية العالمية، ومنطقة سيتي ووك، التي تشكل وجهة مميزة للمشجعين السعوديين والعرب بشكل عامّ، ومنطقة مارينا وشاطئ جميرا.

برج خليفة

ويعد برج خليفة أحد أبرز المعالم السياحية في العالم، وتم افتتاحه في يناير 2010، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي؛ ويبلغ طوله 828 متراً، بمساحة إجمالية تبلغ 4,000,000 متر مربع، ويضم 180 طابقاً، ويضم كذلك فندقاً يتكون من 403 من الأجنحة الفندقية، وفيه 57 مصعداً كهربائياً بسرعة ما يقارب 10م/‏ثانية، لذا يستغرق الوصول إلى ارتفاع 500 م 55 ثانية.

أول مرة

وقال مشجع كوري يدعى هيونغ، إنها المرة الأولى التي يزور فيها دبي لحضور مباراة منتخب بلاده والفلبين في الجولة الأولى، وأن زيارة المعالم السياحية وبرج خليفة بشكل خاصّ أمر ضروري للاستمتاع بالأيام القليلة التي يقضيها في الإمارات، وقال: برج خليفة من أشهر المعالم السياحية في العالم، ومن الطبيعي أن يكون هو المعلم الأول الذي أفكر في زيارته، ثم القرية العالمية، وبعض المراكز التجارية مثل دبي مول، أعتقد أننا كنا محظوظين بإقامة النهائيات في الإمارات.

اختيار

وصرح مشجع سعودي، أنه وأصدقائه اختاروا الإقامة في دبي لأن الأخضر السعودي لعب مباراتي الجولة الأولى والثانية على استاد راشد واستاد آل مكتوم، وأنهم يحرصون على زيارة منطقة سيتي ووك يومياً لتناول وجبة العشاء في أحد مطاعمها الفاخرة.

سعادة

وأوضح مشجع أسترالي، أنه زار منطقة برج خليفة والقرية العالمية، كما يفضّل قضاء بعض الوقت في السباحة بشاطئ جميرا، مشيراً إلى أن دبي مليئة بالحياة مثل المدن العالمية الكبيرة، وأنه سعيد بالحصول على فرصة زيارتها تزامناً مع نهائيات كأس أمم آسيا.

استمتاع

وقال مشجّع عراقي يقيم بالسويد، إنه مستمتع بقضاء إجازته بشكل جميل بين تشجيع منتخب أسود الرافدين، وزيارة بعض المعالم السياحية، ومنها القرية العالمية وخاصة الجناح العراقي، مشيراً إلى أنه يفكر في تمديد فترة إجازته للاستمتاع بالطقس المعتدل في دبي.