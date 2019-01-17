السعودية وقطر.. البحث عن الصدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يسعى الأخضر السعودي لتأكيد جدارته بالصدارة عندما يلتقي عند الثامنة مساء اليوم على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية نظيره القطري في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، في مواجهة يسعى الأخضر من خلالها إلى إكمال الدور الأول بالرصيد الكامل من النقاط بالفوز في المباريات الثلاث وصدارة المجموعة الرابعة.

ويملك الأخضر ست نقاط وهو يبحث عن الفوز الثالث على التوالي الذي سيؤمن انفراده بصدارة المجموعة، وذلك بعد أن حقق الفوز على لبنان وكوريا الشمالية حيث يركز الأخضر على إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة حتى يتفادى مواجهة المنتخبات المرشحة على الأقل في مرحلة دور الستة عشر.

واستعد الأخضر السعودي الذي كان قد ظهر في النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018 للقاء بتدريبات قوية تحت إشراف مدربه الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي الذي عمل على معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات، إضافة إلى تجهيز اللاعب ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة طفيفة ولكنه انخرط مع المجموعة في تدريب أمس الأول وتأكدت جاهزيته للقاء اليوم، فيما يغيب عمر هوساوي أحد ركائز الأخضر عن اللقاء بسبب الإصابة التي ظلت تطارد نجوم المنتخب في الفترة الأخيرة.

ويعمل الأخضر على مواصلة تفوقه التاريخي على منافسه بتحقيق فوز يؤكد قوته ويمنحه الصدارة بالنمرة الكاملة، خاصة أنه أحد المنتخبات المرشحة بقوة للتتويج بلقب البطولة من واقع تميز لاعبيه، وينتظر أن يحظى الفريق بدعم كبير من قبل جمهوره ومحبي الأخضر في كل مكان.

بيتزي: مواصلة الانتصارات

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر السعودي، إن منتخبه قدم مستوى جيداً في بداية مشوار البطولة، وحقق فوزين مهمين، وأنه يسعى اليوم لمواصلة انتصاراته وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده ونيل صدارة المجموعة، ذاكراً أنه لا ينظر إلى من سيواجه في مرحلة دور الـ 16 باعتبار أن النتيجة تحدد مسار منافسه وقال: «يهمني أن أنتصر دائماً، وأن يكون تركيزي كبيراً على فريقي، أما مباراة المرحلة المقبلة فإنها مهمة مختلفة بغض النظر عن الخصم الذي سنقابله».وأشاد بيتزي بالمجهود الذي ظل يبذله اللاعبون في الفترة السابقة، مؤكداً أن كل لاعب يمتلك الرغبة في تقديم أفضل ما عنده دائماً .

المولد: إرضاء الجماهير

قال فهد المولد، نجم المنتخب السعودي، إنهم حريصون على إرضاء الجماهير بتحقيق فوز جديد وتقديم مستوى متميز، ذاكراً أن الأخضر مؤهل للفوز على كل المنافسين لأنه صاحب إمكانات عالية ويضم عناصر متميزة.

وأشار المولد إلى أن المنتخب دخل البطولة بهدف التتويج باللقب، وأضاف: «المهمة ليست سهلة لأننا نلعب في منافسة قوية، لقد شاهدت المباريات السابقة وجميعها منتخبات متميزة، لكننا عقدنا العزم منذ بداية المشوار على تقديم أفضل ما عندنا والمضيّ نحو اللقب. وهذا بالتأكيد يفرض عليهم بذل أقصى مجهود خلال لقاء اليوم، لقد أكملنا إعدادنا للقاء بصورة طبيعية باعتبارها مواجهة مهمة أيضاً».