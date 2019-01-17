العراق وإيران يقتسمان النقاط

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

احتفظ المنتخب الإيراني بصدارة المجموعة الرابعة بعد تعادله سلبياً مع نظيره العراقي، في مواجهة الفريقين أمس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر بدبي في ختام دور المجموعات لكأس أمم آسيا. وبالنتيجة يرفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، إذ أبقى المنتخب الإيراني على صدارته للمجموعة الرابعة في حين احتل المنتخب العراقي الوصافة بفارق الأهداف بينهما.

وأكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، أن النتيجة عادلة لكلا الفريقين، مشيراً إلى أن العراق كان الأفضل في الشوط الثاني، في حين ذهب الشوط الأول لمصلحة المنتخب الإيراني، وقال: «لا يهمني من سنواجه، السعودية أو قطر، لدينا 6 أيام راحة، وعلينا الاستعداد جيداً، وإذا أردنا الوصول إلى النهائي علينا أن نفوز على كل الفرق، وأنا راضٍ عن مستوى فريقي»، مضيفاً: «عندما جئنا إلى هنا ذكرنا أننا نخوض كل لقاء بصورة منفصلة، ولكل مباراة ظروفها الخاصة»، مشيراً إلى أن بعض الأساسين لم يلعبوا، ونتطلع إلى الأفضل في المباريات المقبلة.

قال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب إيران: «لقد خضنا مواجهة صعبة تميزت بالحماس والتشويق، وهذا أمر إيجابي للاعبين وللجمهور». وأضاف: «خلقنا فرصتين في الحصة الأولى، وتكافأ الأداء في الشوط الثاني، وعمدنا إلى التركيز على الهجمات المرتدة في الحصة الثانية، لذا أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، وبالنسبة إلى الأدوار الإقصائية علينا أن نحصل على قسط من الراحة، ومن الآن وصاعداً تبدأ البطولة الحقيقية، لأن كل شيء للفائز، ولا شيء للخسران».

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حرصت أعداد كبيرة من جمهور المنتخبين على الحضور، إذ امتلأت مدرجات استاد آل مكتوم بالمشجعين الذين بلغ عددهم 15038 متفرجاً، حرصوا على القدوم للملعب مبكراً

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حافظ منتخب إيران على شباكه نظيفة في دور المجموعات، فلم تهتز شباكه طوال المباريات الثلاث، فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، وتعادل مع العراق 0-0.

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حمل لقاء الأمس بين المنتخبين رقم الـ 21، وهو التعادل الثالث بينهما، إذ حققت إيران الفوز في 12 مباراة، بينما أحرز العراق الفوز في 6 مواجهات.